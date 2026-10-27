IND vs NZ 3rd T20I Cricket Match LIVE Score: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच मंगलवार (27 अक्टूबर) को वेलिंग्टन के हेनरी स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। इशान किशन चोटिल हैं ऐसे में वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग 11 में बने हुए हैं। न्यूजीलैंड ने तीन बदलाव किए। मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और नाथन स्मिथ बाहर हुए। मैथ्यू फिशर, काइल जेमीसन और एडम मिल्न की वापसी हुई। भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है। वह यह मैच जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगी। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के सामने वापसी करने और सीरीज बने रहने की चुनौती होगी।

भारत की प्लेइंग 11: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), काइल जेमीसन, एडम मिल्न, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर।

Live Updates