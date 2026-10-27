IND vs NZ 3rd T20I Cricket Match LIVE Score: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच मंगलवार (27 अक्टूबर) को वेलिंग्टन के हेनरी स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। इशान किशन चोटिल हैं ऐसे में वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग 11 में बने हुए हैं। न्यूजीलैंड ने तीन बदलाव किए। मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और नाथन स्मिथ बाहर हुए। मैथ्यू फिशर, काइल जेमीसन और एडम मिल्न की वापसी हुई। भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है। वह यह मैच जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगी। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के सामने वापसी करने और सीरीज बने रहने की चुनौती होगी।
भारत की प्लेइंग 11: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।
न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), काइल जेमीसन, एडम मिल्न, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर।
न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), काइल जेमीसन, एडम मिल्न, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर।
भारत की प्लेइंग 11
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।
भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया
न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया। इशान किशन चोटिल हैं ऐसे में वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग 11 में बने हुए हैं। न्यूजीलैंड ने तीन बदलाव किए। मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और नाथन स्मिथ बाहर हुए। मैथ्यू फिशर, काइल जेमीसन और एडम मिल्न की वापसी हुई।
भारतीय टीम
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, कुमार कुशाग्र, मयंक यादव।
न्यूजीलैंड टीम
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, जैकब डफी, काइल जैमीसन, एडम मिल्न, ब्लेयर टिकनर, मैथ्यू फिशर, डेवोन कॉनवे।
यहां देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे टी20 मैच का स्कोरकार्ड और अपडेट्स
नमस्कार। भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के तीसरे मैच में भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला वेलिंग्टन के हेनरी स्टेडियम में हो रहा है। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।