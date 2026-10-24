IND vs NZ 2nd T20I Cricket Match LIVE Score: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच शनिवार (24 अक्टूबर) को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इशान किशन चोटिल होने के कारण पहले ही दूसरे टी20 से बाहर हो गए थे। उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला। मयंक यादव की जगह प्रिंस यादव को मौका मिला। न्यूजीलैंड की टीम ने एक बदलाव किया। एडम मिल्न की जगह जैकब डफी को मौका मिला। भारतीय टीम पहला मैच 4 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है। यह भारतीय टीम का 300वां टी20 मैच भी है।
भारत की प्लेइंग 11: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।
न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन।
India in New Zealand, 5 T20I Series, 2026
New Zealand
0/0 (0.0)
India
Match yet to begin ( Day – 2nd T20I )
India elected to field
न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11
फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन।
भारत की प्लेइंग 11
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।
भारत ने गेंदबाजी चुनी
भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इशान किशन चोटिल होने के कारण पहले ही दूसरे टी20 से बाहर हो गए थे। उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला। मयंक यादव की जगह प्रिंस यादव को मौका मिला।
वैभव सूर्यवंशी के खेलने के संकेत
वैभव सूर्यवंशी सेंटर विकेट पर शैडो-प्रैक्टिस करते दिखे। भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने उनकी पीठ थपथपाई। यह इशान किशन की जगह उनके खेलने के संकेत हैं।
भारत का स्क्वाड
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, कुमार कुशाग्र।
न्यूजीलैंड का स्क्वाड
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, ब्लेयर टिकनर, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, काइल जैमीसन, जैकब डफी।
भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टी20 मैच
नमस्कार। भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के दूसरे मैच में भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल स्टेडियम में हो रहा है। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।