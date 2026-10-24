IND vs NZ 2nd T20I Cricket Match LIVE Score: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच शनिवार (24 अक्टूबर) को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इशान किशन चोटिल होने के कारण पहले ही दूसरे टी20 से बाहर हो गए थे। उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला। मयंक यादव की जगह प्रिंस यादव को मौका मिला। न्यूजीलैंड की टीम ने एक बदलाव किया। एडम मिल्न की जगह जैकब डफी को मौका मिला। भारतीय टीम पहला मैच 4 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है। यह भारतीय टीम का 300वां टी20 मैच भी है।

भारत की प्लेइंग 11: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन।

India in New Zealand, 5 T20I Series, 2026 New Zealand

0/0 (0.0) vs India

Match yet to begin ( Day – 2nd T20I )

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