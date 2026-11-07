India vs New Zealand LIVE Cricket Match Scorecard: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच शनिवार (7 नवंबर) को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच पर बारिश का साया है। इसके कारण टॉस में देरी हो गई है। बारिश से प्रभावित पहले मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद विराट कोहली की दमदार बल्लेबाजी के दमपर भारत ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। दूसरे मैच पर भी बारिश का साया है।
India in New Zealand, 5 ODI Series, 2026
New Zealand
India
Match Delayed ( Day – 2nd ODI )
Toss delayed due to rain
वेलिंग्टन में फिर होने लगी बारिश
वेलिंग्टन से बुरी खबर है। बारिश फिर से होने लगी है। ऐसे में भारत-न्यूजीलैंड दूसरे वनडे में टॉस और मैच शुरू होने में काफी देरी की संभावना है।
न्यूजीलैंड की टीम
विल यंग, टिम सीफर्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जेमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, निक केली, मैथ्यू फिशर, माइकल ब्रेसवेल, मैट हेनरी।
भारत की टीम
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कम्बोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, मोहम्मद सिराज, इशान किशन, कुलदीप यादव।
वेलिंग्टन में बारिश के कारण टॉस में देरी होगी। हालांकि, बारिश रुक गई है। धूप खिल गई है। मैदान को तैयार किया जा रहा है।
यहां देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे वनडे मैच का स्कोरकार्ड और अपडेट्स
नमस्कार। भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के दूसरे मैच में भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में में होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।