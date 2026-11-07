India vs New Zealand LIVE Cricket Match Scorecard: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मैच शनिवार (7 नवंबर) को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच पर बारिश का साया है। इसके कारण टॉस में देरी हो गई है। बारिश से प्रभावित पहले मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। तेज गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद विराट कोहली की दमदार बल्लेबाजी के दमपर भारत ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। दूसरे मैच पर भी बारिश का साया है।

India in New Zealand, 5 ODI Series, 2026 New Zealand

vs India

Match Delayed ( Day – 2nd ODI )

Toss delayed due to rain View Scorecard

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