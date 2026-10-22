IND vs NZ 1st T20 Cricket Match Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की प्लेइंग इलेवन में नितीश रेड्डी और मयंक यादव जगह बनाने में सफल रहे जबकि भुवनेश्वर कुमार की चार साल के बाद इस मैच के जरिए टी20आई में वापसी हुई।
India in New Zealand, 5 T20I Series, 2026
New Zealand
48/0 (4.2)
India
Play In Progress ( Day – 1st T20I )
India elected to field
भारत की प्लेइंग इलेवन
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव।
न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन
फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन।
चौथे ओवर में लगे 4 चौके
चौथे ओवर में अर्शदीप सिंह की जमकर पिटाई हुई और इसमें चार चौके भी लगे। इस ओवर से कुल 17 रन आए। कीवी टीम ने 4 ओवर में 46 रन बना लिए हैं और कोई विकेट नहीं गिरा है।
भुवी ने तीसरे ओवर मेें दिए 17 रन
तीसरा ओवर भुवी ने फेंका और ये मंहगा रहा। इस ओवर मे एक छक्का और 3 चौके लगे। इस ओवर में कुल 17 रन बने और न्यूजीलैंड ने 29 रन बना लिए हैं जबकि कोई विकेट नहीं गिरा है।
दूसरे ओवर में बने 8 रन
भारत के लिए दूसरा ओवर अर्शदीप सिंह ने फेंका और इस ओवर में कुल 8 रन बने। फिन एलन ने एक चौका भी लगाया। हालांकि गेंद काफी स्विंग हो रही है और बैटिंग करना आसान नहीं दिख रहा है।
भुवी ने पहले ओवर में दिेए 4 रन
भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए पहला ओवर फेंका और उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। पहले ओवर में सिर्फ 4 रन बने हालांकि कोई विकेट नहीं गिरा।
न्यूजीलैंड की बैटिंग शुरू
न्यूजीलैंड के लिए पारी की शुरुआत करने टिम सीफर्ट के साथ फिन एलन आए हैं। भारत के लिए गेंदबाजी की शुरुआत भुवनेश्वर कुमार ने की है।
भुवनेश्वर कुमार IN, नितीश रेड्डी-मयंक को भी मिला मौका; न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन
न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन
फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन।
भारत की प्लेइंग इलेवन
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव।
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। नितीश रेड्डी और मयंक यादव को प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई है।
Ind vs NZ 1st T20I Live: भुवी की वापसी
भुवी भारत के लिए 4 साल के बाद टी20आई प्रारूप में खेलते हुए नजर आएंगे। भुवी ने इससे पहले भारत के लिए अपना आखिरी टी20 मैच भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेला था, लेकिन उस मैच में उन्हें कोई विकेट नहीं मिल पाया था।
Ind vs NZ 1st T20I Live: कुछ देर में होगा टॉस
भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले मैच के लिए अब से कुछ ही देर के बाद टॉस किया जाएगा। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है।
Ind vs NZ 1st T20I Live: न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन
फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन।
Ind vs NZ 1st T20I Live: भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव/वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह।
Ind vs NZ 1st T20I Live: न्यूजीलैंड की टीम
फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, बेवोन जैकब्स, एडम मिल्ने, ब्लेयर टिकनर।
Ind vs NZ 1st T20I Live: भारत की टीम
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, मयंक यादव, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी।
Ind vs NZ 1st T20I Live: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला मैच
नमस्कार, जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज भारत का सामना न्यूजीलैंड के साथ क्राइस्टचर्च में 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में होगा। इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे। इसके अलावा खेल व क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें।