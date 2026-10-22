Go to Live Updates

IND vs NZ 1st T20 Cricket Match Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की प्लेइंग इलेवन में नितीश रेड्डी और मयंक यादव जगह बनाने में सफल रहे जबकि भुवनेश्वर कुमार की चार साल के बाद इस मैच के जरिए टी20आई में वापसी हुई।

India in New Zealand, 5 T20I Series, 2026

New Zealand 
48/0 (4.2)

vs

India  

BattingRB
Tim Seifert24 14
Finn Allen *23 13
BowlingORWKT
Arshdeep Singh2250
Mayank Yadav *0.220

Play In Progress ( Day – 1st T20I )
India elected to field

View Scorecard

भारत की प्लेइंग इलेवन

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन

फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन।

Live Updates
12:56 (IST) 22 Oct 2026

चौथे ओवर में लगे 4 चौके

चौथे ओवर में अर्शदीप सिंह की जमकर पिटाई हुई और इसमें चार चौके भी लगे। इस ओवर से कुल 17 रन आए। कीवी टीम ने 4 ओवर में 46 रन बना लिए हैं और कोई विकेट नहीं गिरा है।

12:50 (IST) 22 Oct 2026

भुवी ने तीसरे ओवर मेें दिए 17 रन

तीसरा ओवर भुवी ने फेंका और ये मंहगा रहा। इस ओवर मे एक छक्का और 3 चौके लगे। इस ओवर में कुल 17 रन बने और न्यूजीलैंड ने 29 रन बना लिए हैं जबकि कोई विकेट नहीं गिरा है।

12:45 (IST) 22 Oct 2026

दूसरे ओवर में बने 8 रन

भारत के लिए दूसरा ओवर अर्शदीप सिंह ने फेंका और इस ओवर में कुल 8 रन बने। फिन एलन ने एक चौका भी लगाया। हालांकि गेंद काफी स्विंग हो रही है और बैटिंग करना आसान नहीं दिख रहा है।

12:39 (IST) 22 Oct 2026

भुवी ने पहले ओवर में दिेए 4 रन

भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए पहला ओवर फेंका और उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। पहले ओवर में सिर्फ 4 रन बने हालांकि कोई विकेट नहीं गिरा।

12:32 (IST) 22 Oct 2026

न्यूजीलैंड की बैटिंग शुरू

न्यूजीलैंड के लिए पारी की शुरुआत करने टिम सीफर्ट के साथ फिन एलन आए हैं। भारत के लिए गेंदबाजी की शुरुआत भुवनेश्वर कुमार ने की है।

12:28 (IST) 22 Oct 2026

भुवनेश्वर कुमार IN, नितीश रेड्डी-मयंक को भी मिला मौका; न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन

IND vs NZ 1ST T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की प्लेइंग इलेवन में भुवी को शामिल किया गया। भुवी चार साल के बाद भारत के लिए खेलते नजर आएंगे। ...पूरी जानकारी
12:12 (IST) 22 Oct 2026

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन

फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन।

12:08 (IST) 22 Oct 2026

भारत की प्लेइंग इलेवन

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव।

12:02 (IST) 22 Oct 2026
भारत ने टॉस जीता

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। नितीश रेड्डी और मयंक यादव को प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई है।

12:00 (IST) 22 Oct 2026

Ind vs NZ 1st T20I Live: भुवी की वापसी

भुवी भारत के लिए 4 साल के बाद टी20आई प्रारूप में खेलते हुए नजर आएंगे। भुवी ने इससे पहले भारत के लिए अपना आखिरी टी20 मैच भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेला था, लेकिन उस मैच में उन्हें कोई विकेट नहीं मिल पाया था।

11:59 (IST) 22 Oct 2026

Ind vs NZ 1st T20I Live: कुछ देर में होगा टॉस

भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले मैच के लिए अब से कुछ ही देर के बाद टॉस किया जाएगा। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है।

11:57 (IST) 22 Oct 2026

Ind vs NZ 1st T20I Live: न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन

फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन।

11:57 (IST) 22 Oct 2026

Ind vs NZ 1st T20I Live: भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव/वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह।

11:56 (IST) 22 Oct 2026

Ind vs NZ 1st T20I Live: न्यूजीलैंड की टीम

फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, बेवोन जैकब्स, एडम मिल्ने, ब्लेयर टिकनर।

11:56 (IST) 22 Oct 2026

Ind vs NZ 1st T20I Live: भारत की टीम

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, मयंक यादव, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी।

11:55 (IST) 22 Oct 2026

Ind vs NZ 1st T20I Live: भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला मैच

नमस्कार, जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज भारत का सामना न्यूजीलैंड के साथ क्राइस्टचर्च में 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में होगा। इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे। इसके अलावा खेल व क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें।