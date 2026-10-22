IND vs NZ 1st T20 Cricket Match Live Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की प्लेइंग इलेवन में नितीश रेड्डी और मयंक यादव जगह बनाने में सफल रहे जबकि भुवनेश्वर कुमार की चार साल के बाद इस मैच के जरिए टी20आई में वापसी हुई।

India in New Zealand, 5 T20I Series, 2026 New Zealand

48/0 (4.2) vs India

Batting R B Tim Seifert 24 14 Finn Allen * 23 13 Bowling O R WKT Arshdeep Singh 2 25 0 Mayank Yadav * 0.2 2 0 Play In Progress ( Day – 1st T20I )

India elected to field View Scorecard

भारत की प्लेइंग इलेवन

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन

फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन।

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