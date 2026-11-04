India vs New Zealand LIVE Cricket Match Scorecard: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडेन पार्क में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में बारिश के कारण 20 मिनट देरी से टॉस हुआ। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। न्यूजीलैंड की टीम 40.2 ओवर में 185 रन पर ऑलआउट हो गई। अर्शदीप सिंह ने 4 और गुरनूर बराड़ ने 3 विकेट झटके। अंशुल कंबोज ने 10 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए और 2 विकेट लेकर बेहतरीन गेंदबाजी की। 11वें नंबर के बल्लेबाज ब्लेयर टिकनर ने 23 गेंद पर 34 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स 30 और टिम साइफर्ट ने 38 रन की पारी खेली। इस मैच में चार तेज गेंदबाजों के साथ टीम इंडिया उतरी।
यहां देखें पहले वनडे मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
India in New Zealand, 5 ODI Series, 2026
New Zealand
185 (40.2)
India
Innings Break ( Day – 1st ODI )
India need 186 runs in 300 balls at 3.72 rpo
न्यूजीलैंड की टीम 40.2 ओवर में 185 पर ऑलआउट
न्यूजीलैंड की टीम 40.2 ओवर में 185 रन पर ऑलआउट हो गई। अर्शदीप सिंह ने 4 और गुरनूर बराड़ ने 3 विकेट झटके। अंशुल कंबोज ने 10 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए और 2 विकेट लेकर बेहतरीन गेंदबाजी की। 11वें नंबर के बल्लेबाज ब्लेयर टिकनर ने 23 गेंद पर 34 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स 30 और टिम साइफर्ट ने 38 रन की पारी खेली।
अर्शदीप सिंह का चौथा विकेट, फिलिप्स भी आउट
अर्शदीप सिंह ने अपना चौथा विकेट झटका और ग्लेन फिलिप्स को भी पवेलियन भेज दिया है। उन्होंने 9वें ओवर में 42 रन देकर 4 विकेट अब तक लिए हैं। न्यूजीलैंड का स्कोर 146/9
अंशुल कंबोज का बेहतरीन स्पेल खत्म
अंशुल कंबोज ने 10 ओवर का स्पेल खत्म करते हुए 2 विकेट लिए और दो मेडन के साथ सिर्फ 22 रन ही दिए। उन्होंने अपने दूसरे वनडे इंटरनेशनल मुकाबले में वनडे विकेटों का खाता भी खोला।
अर्शदीप सिंह का तीसरा विकेट, जैमीसन आउट
काइल जैमीसन 6 गेंद में 1 रन बनाकर अर्शदीप सिंह का शिकार बने। न्यूजीलैंड ने 131 रन पर 8वां विकेट गंवा दिया। अर्शदीप ने 7वें ओवर में तीसरा विकेट झटका।
न्यूजीलैंड का स्कोर 31 ओवर में 131/7
न्यूजीलैंड ने 31 ओवर में 7 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। ग्लेन फिलिप्स एक छोर पर 27 रन बनाकर डटे हैं। अंशुल कंबोज 9 ओवर में 21 रन देकर दो विकेट और दो मेडन ओवर डाल चुके हैं।
अंशुल कंबोज का कहर, विराट का कमाल कैच
रोहित शर्मा के शानदार रनआउट करने के बाद अब विराट कोहली ने बेहतरीन कैच पकड़ा। अंशुल कंबोज 7.3 ओवर में 2 मेडन के साथ सिर्फ 13 रन देकर दो विकेट ले चुके हैं। उन्होंने सैंटनर के बाद नाथन स्मिथ को भी पवेलियन भेजा।
अंशुल कंबोज का पहला ODI विकेट
अंशुल कंबोज को बेहतरीन गेंदबाजी का फल ऑकलैंड वनडे में मिला है। उन्होंने 6 ओवर में 13 रन ही दिए थे और अब उन्होंने 7वें ओवर की पहली गेंद पर अपना पहला वनडे विकेट ले लिया है। उन्होंने मिचेल सैंटनर को प्लेड ऑन करके न्यूजीलैंड को 113 रन पर छठा झटका दिया।
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न्यूजीलैंड का स्कोर 100 पार
न्यूजीलैंड की टीम ने 23वें ओवर में 100 रन पूरे किए। ग्लेन फिलिप्स और कप्तान मिचेल सैंटनर क्रीज पर हैं। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है। न्यूजीलैंड का स्कोर 24 ओवर में 108/5
रोहित शर्मा का शानदार थ्रो, डैरिल मिचेल रनआउट
न्यूजीलैंड की आधी टीम 97 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गई है। रोहित शर्मा ने शानदार फील्डिंग के बाद शानदार थ्रो किया और डैरिल मिचेल 28 के स्कोर पर रनआउट हो गए।
न्यूजीलैंड का चौथा विकेट, गुरनूर ने लाथम को किया आउट
गूरनूर बराड़ ने अपना दूसरा विकेट लेते हुए न्यूजीलैंड को चौथा झटका दिया है। टॉम लाथम 3 रन पर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड ने 84 रन पर चौथा विकेट खोया।
गुरनूर बराड़ ने न्यूजीलैंड को तीसरा झटका दिया है। साइफर्ट 38 रन के स्कोर पर पवेलियन लौटे। न्यूजीलैंड ने 73 के स्कोर पर तीसरा विकेट गंवाया। पहले दो विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए थे।
ड्रिंक्स ब्रेक: न्यूजीलैंड का स्कोर 71/2
न्यूजीलैंड ने 14 ओवर में 2 विकेट पर 71 रन बना लिए हैं। डैरिल मिचेल और टिम साइफर्ट टिके हैं और तीसरे विकेट के लिए 31 रन जोड़ चुके हैं। अंशुल कंबोज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और चार ओवर में सिर्फ 8 रन दिए हैं।
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अंशुल कंबोज की बेहतरीन बॉलिंग, न्यूजीलैंड 50 पार
न्यूजीलैंड ने 12 ओवर में 2 विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। अंशुल कंबोज बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं और तीन ओवर में उन्होंने सिर्फ 3 रन ही दिए हैं। वहीं आकिब नबी दार 4 ओवर में 27 रन देकर महंगे साबित हुए। डैरिल मिचेल 12 और टिम साइफर्ट 25 रन बनाकर खेल रहे हैं।
न्यूजीलैंड का स्कोर 10 ओवर में 45/2
न्यूजीलैंड ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 45 रन बनाए हैं। अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट निकाले। हेनरी निकल्स और विल यंग पवेलियन लौट गए।
अर्शदीप सिंह का दूसरा विकेट
अर्शदीप सिंह ने अपना दूसरा विकेट भी ले लिया है। उन्होंने हेनरी निकल्स को पवेलियन भेजा। नमन धीर ने उनका शानदार कैच पकड़ा। न्यूजीलैंड का स्कोर 40/2
अर्शदीप सिंह ने दिलाई पहली सफलता
न्यूजीलैंड को पारी के पांचवें ओवर में पहला झटका लगा है। विल यंग 9 रन बनाकर अर्शदीप सिंह का शिकार बने। पिछले ओवर में टिम साइफर्ट का कैच छूटा था।
नमन धीर ने छोड़ा कैच
नमन धीर ने टिम साइफर्ट का आसान कैच छोड़ दिया। आकिब नबी दार दुर्भाग्यशाली रहे और विकेट नहीं हासिल कर पाए। आखिरी टी20 में भी उन्होंने साइफर्ट का कैच छोड़ा था जो भारत को महंगा भी पड़ा था। न्यूजीलैंड का स्कोर 18/0
आकिब नबी दार का भी अच्छा ओवर
आकिब नबी दार ने भी अच्छा ओवर डाला और सिर्फ 5 रन दिए। टिम साइफर्ट ने एक चौका जरूर लगाया लेकिन बाकी 5 गेंद पर आकिब ने उन्हें परेशान किया। आखिरी गेंद पर रन आउट होते हुए भी कीवी ओपनर यंग बचे।
अर्शदीप सिंह की अच्छी शुरुआत
अर्शदीप सिंह ने अच्छी शुरुआत करते हुआ पहला ओवर कसा डाला और न्यूजीलैंड के ओपनर विल यंग को ज्यादा हाथ नहीं खोलने दिए। उन्होंने एक बॉल पर चौका जरूर खाया लेकिन बाकी पांच गेंद डॉट डालीं।
अर्शदीप सिंह के हाथ में गेंद
भारत के लिए पहला ओवर अर्शदीप सिंह डाल रहे हैं। न्यूजीलैंड के ओपनर विल यंग और टिम साइफर्ट मैदान पर उतरे हैं। टीम इंडिया चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरी है।
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न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11
टिम साइफर्ट, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डैरिल मिचेल, टॉम लाथम (विकेटकीपर), मिचेल सेंटनर (कप्तान), ग्लेन फिलिप्स,, जैकब डफी, काइल जैमीसन, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर।
भारत की प्लेइंग 11
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी दार, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह।
भारत ने जीता टॉस
भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इस मुकाबले में लाइव मैच की शुरुआत तय समय से 10 मिनट देरी से होगी।
7.40 से शुरू होगा लाइव मैच
भारत-न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच तय समय के मुताबिक 7.30 बजे शुरू होना था लेकिन बारिश के कारण टॉस में देरी हुई और अब मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 7.40 से होगा।
नया अपडेट: इस टाइम होगा टॉस
बारिश बंद है, कवर्स हट रहे हैं और धूप खिल चुकी है। टॉस का नया समय भी अब सामने आ चुका है। पहले वनडे मैच का टॉस अब भारतीय समय अनुसार सुबह 7.20 पर होगा। यानी तकरीबन 5 मिनट बाद सिक्का उछलेगा।
मैदान पर खिली धूप
ऑकलैंड में फिलहाल धूप खिल चुकी है और कवर्स भी हटना शुरू हो गए हैं। दोनों अंपायर भी मैदान पर इंस्पेक्शन के लिए आ गए हैं। जल्द ही टॉस हो सकता है, अगले अपडेट का इंतजार है...