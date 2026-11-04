India vs New Zealand LIVE Cricket Match Scorecard: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडेन पार्क में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में बारिश के कारण 20 मिनट देरी से टॉस हुआ। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। न्यूजीलैंड की टीम 40.2 ओवर में 185 रन पर ऑलआउट हो गई। अर्शदीप सिंह ने 4 और गुरनूर बराड़ ने 3 विकेट झटके। अंशुल कंबोज ने 10 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए और 2 विकेट लेकर बेहतरीन गेंदबाजी की। 11वें नंबर के बल्लेबाज ब्लेयर टिकनर ने 23 गेंद पर 34 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स 30 और टिम साइफर्ट ने 38 रन की पारी खेली। इस मैच में चार तेज गेंदबाजों के साथ टीम इंडिया उतरी।

यहां देखें पहले वनडे मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

India in New Zealand, 5 ODI Series, 2026 New Zealand

185 (40.2) vs India

Innings Break ( Day – 1st ODI )

India need 186 runs in 300 balls at 3.72 rpo View Scorecard

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