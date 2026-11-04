India vs New Zealand LIVE Cricket Match Scorecard: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडेन पार्क में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में बारिश के कारण 20 मिनट देरी से टॉस हुआ। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इस मैच में चार तेज गेंदबाजों के साथ टीम इंडिया उतरी है। मैच के बीच भी हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। इस मुकाबले में एक बार फिर से मैदान पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई है। कप्तान शुभमन गिल का बतौर कप्तान पहला न्यूजीलैंड दौरा है। उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी लंबे समय के बाद वनडे फॉर्मेट में लौटे हैं। वनडे सीरीज के पहले तीन मैचों में गिल कप्तानी करेंगे। उसके बाद आखिरी दो मैचों के लिए अय्यर कप्तानी संभालेंगे।

यहां देखें पहले वनडे मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

India in New Zealand, 5 ODI Series, 2026 New Zealand

8/0 (1.1) vs India

Batting R B Will Young 4 6 Tim Seifert * 4 1 Bowling O R WKT Arshdeep Singh 1 4 0 Auqib Nabi * 0.1 4 0 Play In Progress ( Day – 1st ODI )

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