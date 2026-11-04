India vs New Zealand LIVE Cricket Match Scorecard: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडेन पार्क में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में बारिश के कारण 20 मिनट देरी से टॉस हुआ। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इस मैच में चार तेज गेंदबाजों के साथ टीम इंडिया उतरी है। मैच के बीच भी हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। इस मुकाबले में एक बार फिर से मैदान पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई है। कप्तान शुभमन गिल का बतौर कप्तान पहला न्यूजीलैंड दौरा है। उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी लंबे समय के बाद वनडे फॉर्मेट में लौटे हैं। वनडे सीरीज के पहले तीन मैचों में गिल कप्तानी करेंगे। उसके बाद आखिरी दो मैचों के लिए अय्यर कप्तानी संभालेंगे।
यहां देखें पहले वनडे मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
India in New Zealand, 5 ODI Series, 2026
New Zealand
8/0 (1.1)
India
Play In Progress ( Day – 1st ODI )
India elected to field
अर्शदीप सिंह के हाथ में गेंद
भारत के लिए पहला ओवर अर्शदीप सिंह डाल रहे हैं। न्यूजीलैंड के ओपनर विल यंग और टिम साइफर्ट मैदान पर उतरे हैं। टीम इंडिया चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरी है।
रोहित-शुभमन ओपनर, इशान किशन-कुलदीप यादव को जगह नहीं; न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के लिए भारत की प्लेइंग 11
न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11
टिम साइफर्ट, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डैरिल मिचेल, टॉम लाथम (विकेटकीपर), मिचेल सेंटनर (कप्तान), ग्लेन फिलिप्स,, जैकब डफी, काइल जैमीसन, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर।
भारत की प्लेइंग 11
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी दार, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह।
भारत ने जीता टॉस
भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इस मुकाबले में लाइव मैच की शुरुआत तय समय से 10 मिनट देरी से होगी।
7.40 से शुरू होगा लाइव मैच
भारत-न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच तय समय के मुताबिक 7.30 बजे शुरू होना था लेकिन बारिश के कारण टॉस में देरी हुई और अब मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 7.40 से होगा।
नया अपडेट: इस टाइम होगा टॉस
बारिश बंद है, कवर्स हट रहे हैं और धूप खिल चुकी है। टॉस का नया समय भी अब सामने आ चुका है। पहले वनडे मैच का टॉस अब भारतीय समय अनुसार सुबह 7.20 पर होगा। यानी तकरीबन 5 मिनट बाद सिक्का उछलेगा।
मैदान पर खिली धूप
ऑकलैंड में फिलहाल धूप खिल चुकी है और कवर्स भी हटना शुरू हो गए हैं। दोनों अंपायर भी मैदान पर इंस्पेक्शन के लिए आ गए हैं। जल्द ही टॉस हो सकता है, अगले अपडेट का इंतजार है...
कहां देखें भारत-न्यूजीलैंड मैच को लाइव
भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच सोनी स्पोर्ट्स 3 पर हिंदी में देख सकते हैं। वहीं सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के अन्य चैनलों पर भी यह मुकाबला लाइव प्रसारित होगा। साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर होगी। जनसत्ता के साथ भी आप इस ब्लॉग में लाइव अपडेट्स, और लाइव स्कोर की जानकारी के लिए जुड़े रह सकते हैं।
कब शुरू होगा मैच?
बारिश फिलहाल बंद है लेकिन मैदान पर कवर्स ढके थे और सुखाने का कार्य जारी था। इस कारण टॉस में देरी हो गई है, लेकिन अब बारिश बंद है। कुछ कवर्स भी हटने लगे हैं। जल्द ही टॉस हो सकता है।
बारिश के कारण टॉस में देरी
भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच का टॉस भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7 बजे होना था। बारिश के कारण टॉस में देरी हो गई है। अब अगले अपडेट का इंतजार है...फिलहाल मैदान से कुछ कवर्स हटना शुरू हो चुके हैं।
रोहित-विराट की वापसी
वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद तकरीबन एक डेढ़ महीने के इंतजार के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस के चहेते रोहित शर्मा और विराट कोहली की मैदान पर वापसी होने वाली है।
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मिचेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, हेनरी निकोल्स, टिम साइफर्ट, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लाथम (विकेटकीपर), डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग, मैट फिशर।
भारतीय टीम का पहले 3 वनडे के लिए स्क्वाड
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, इशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, आकिब नबी दार, कुलदीप यादव
ऑकलैंड में मैदान पर कवर्स, टॉस में देरी!
ऑकलैंड में मैच से पहले बारिश हुई और मैदान कवर्स से ढका भी है। बारिश का पूर्वानुमान भी जताया जा रहा है। लाइव ब्रॉडकास्टर्स के मुताबिक टॉस के समय में देरी हो सकती है।
IND vs NZ 1st ODI: ऑकलैंड वनडे पर बारिश का खतरा
ऑकलैंड में भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे होना है। बारिश का पूर्वानुमान है और मैच के टॉस में भी देरी हो सकती है।
नमस्कार
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच के सभी लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।