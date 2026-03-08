India vs New Zealand Final Cricket Match LIVE Scorecard: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल रविवार (8 मार्च) को भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम फाइनल में पहुंचकर पहले ही इतिहास रच चुकी है। इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराकर वह टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली डिफेंडिंग चैपियन टीम बनी। वह बतौर मेजबान और लगातार दूसरा टी20 वर्ल्ड कप जीतने से एक कदम दूर है। हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की राह आसान नहीं होगी। न्यूजीलैंड ने भारत से टी20 वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं गंवाया है। अहमदाबाद का रिकॉर्ड भी भारत के लिए चिंता का विषय है।
आईसीसी फाइनल में न्यूजीलैंड 2-1 से आगे
आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में न्यूजीलैंड का भारत पर 2-1 का रिकॉर्ड है। 2000 में चैपियंस ट्रॉफी और 2021 डब्ल्यूटीसी फाइल जीता, लेकिन पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी में हार मिली।
छह साल में तीसरी बार भिड़ंत
पिछले छह सालों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन अलग-अलग फॉर्मैट में यह तीसरा आईसीसी फाइनल है। 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भिड़ंत होगी।
अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट
टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल लाल और काली मिट्टी से बनी पिच पर खेला जाएगा। इसमें लाल मिट्टी का इस्तेमाल ज्यादा है। हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है।
इंग्लैंड का स्क्वाड
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, मिचेल सैंटनर (कप्तान), कोल मैककोन्ची, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, डेवोन कॉनवे, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी।
भारत का स्क्वाड
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव।
दुनिया की पहली टीम बनने से एक कदम दूर भारत
भारत बतौर मेजबान और लगातार दूसरा टी20 वर्ल्ड कप जीतने से एक कदम दूर है। ऐसा अबतक नहीं हुआ है।
भारतीय टीम इतिहास रच चुकी है
भारतीय टीम फाइनल में पहुंचकर पहले ही इतिहास रच चुकी है। इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराकर वह टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली डिफेंडिंग चैपियन टीम बनी।
न्यूजीलैंड की भारत पर 3-0 की बढ़त
टी20 वर्ल्ड कप में भारत-न्यूजीलैंड का तीन बार आमना-सामना हुआ है। 2007, 2016 और 2021 में भारत हारा है।
भारत के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती
न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की राह आसान नहीं होने वाली है। भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड अजेय है।
नमस्कार!टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। मैच से जुड़े अपडेट्स और खेल जगत की तमाम खबरों के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें।