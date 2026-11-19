IND vs NZ 1st Test Cricket Match LIVE Score: भारत-न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच गुरुवार (19 नवंबर) से वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की प्लेइंग 11 में मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को मौका नहीं मिला। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिहाज से टेस्ट सीरीज भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत चौथे और न्यूजीलैंड पहले नंबर पर है। 2020 के बाद से वेलिंगटन में खेले गए पिछले 7 टेस्ट मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 4 और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 3 मैच जीते हैं।
India in New Zealand, 2 Test Series, 2026
New Zealand
36/2 (13.1)
India
Play In Progress ( Day 1 – 1st Test )
India elected to field
भारत की प्लेइंग इलेवन: केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आकाश दीप, अंशुल कंबोज, जसप्रित बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा।
न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी।
रचिन को जीवनदान मिला
न्यूजीलैंड ने 11 ओवर में 2 विकेट पर 36 रन बनाए। हेनरी निकोल्स 21 और रचिन रविंद्र 5 रन बनाकर क्रीज पर। रचिन को जीवनदान मिला। अंशुल कम्बोज की गेंद पर बल्ले का हल्का किनारा लेकर गेंद विकेटकीपर ऋषभ पंत के पास गई। पंत और केएल राहुल को लग रहा था कि किनारा लगा है। कम्बोज का मानना था कि किनारा नहीं लगा। रिव्यू नहीं लिय गया। रिप्ले से पता चला कि किनारा लगा था।
न्यूजीलैंड की पारी का पहला चौका
न्यूजीलैंड की पारी का पहला चौका छठे ओवर में लगा। न्यूजीलैंड ने 6 ओवर में 2 विकेट पर 22 रन बनाए। रचिन रविंद्र 1 और हेनरी निकोल्स 11 रन बनाकर क्रीज पर।
न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट भी गिरा
न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट भी गिर गया है। डेवोन कॉनवे को अंशुल कम्बोज ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 4 रन बनाए। रचिन रविंद्र बगैर खाता खोले और हेनरी निकोल्स 7 रन बनाकर क्रीज पर। न्यूजीलैंड ने 3.2 ओवर में 2 विकेट पर 12 रन बनाए।
न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी शुरू
न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे ने पारी की शुरुआत की। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की शुरुआत की। लैथम और कॉनवे ने पहली दो गेंदों पर खाता खोला। तीसरी गेंद पर लैथम बोल्ड हुए। हेनरी निकोल्स बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए। पहले ओवर में 1 विकेट पर 4 रन बने।
सिराज-जडेजा बाहर, कम्बोज-सुंदर को मौका, भारत-न्यूजीलैंड पहले टेस्ट की प्लेइंग 11
टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, काइल जेमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, विल यंग।
भारतीय टीम
यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, जसप्रित बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, अंशुल कम्बोज, आकाशदीप, गुरनूर बराड़।
भारत की प्लेइंग इलेवन
केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आकाश दीप, अंशुल कंबोज, जसप्रित बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा।
न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन
टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी।
भारत ने गेंदबाजी चुनी
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने प्लेइंग 11 में रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज को मौका नहीं दिया।
यहां देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट मैच का स्कोरकार्ड और अपडेट्स
नमस्कार। भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज का पहला मैच में भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व स्टेडियम में हो रहा है। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।