IND vs NZ 1st Test Cricket Match LIVE Score: भारत-न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच गुरुवार (19 नवंबर) से वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की प्लेइंग 11 में मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को मौका नहीं मिला। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिहाज से टेस्ट सीरीज भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत चौथे और न्यूजीलैंड पहले नंबर पर है। 2020 के बाद से वेलिंगटन में खेले गए पिछले 7 टेस्ट मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 4 और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 3 मैच जीते हैं।

India in New Zealand, 2 Test Series, 2026 New Zealand

36/2 (13.1) vs India

Batting R B Henry Nicholls * 21 31 Rachin Ravindra 5 34 Bowling O R WKT Anshul Kamboj 6 11 1 Akash Deep * 2.1 5 0 Play In Progress ( Day 1 – 1st Test )

India elected to field View Scorecard

भारत की प्लेइंग इलेवन: केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आकाश दीप, अंशुल कंबोज, जसप्रित बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी।

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