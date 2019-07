India vs New Zealand Live Cricket Score Online: भारत बनाम न्यूजीलैंड।

India vs New Zealand Ind vs NZ Live Cricket Score Streaming Online, World Cup 2019 Semi-Final Live Score Today Match: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही और मार्टिन गप्टिल महज एक रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर कप्तान विराट कोहली को अपना कैच थमा बैठे। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में फैंस की नजरें भारत के टॉप तीन बल्लेबाजों पर होगी। कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं लेकिन श्रीलंका के खिलाफ रोहित और केएल राहुल के बीच पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी के कारण उन्हें बाद में बल्लेबाजी का मौका मिला और वह 34 रन बनाकर नाबाद रहे।

भारतीय टीम जब 2011 में विश्व चैम्पियन बनीं थी तब कोहली ने कहा था कि तेंदुलकर ने भारतीय क्रिकेट को 21 साल तक अपने कंधे पर ढोया अब हमारी बारी है कि हम उन्हें अपने कंधे पर उठाए। कोहली से पूछा गया कि भारत अगर विश्व चैम्पियन बनता है तो क्या धोनी को भी ऐसी विदाई दी जाएगी तो उन्होंने कहा, ‘2011 में मैंने पहले से कुछ तैयार नहीं किया था और इस बार भी पहले से कुछ करने की योजना नहीं हैं।’’

