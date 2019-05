World Cup 2019 Practice Match, India vs New Zealand Live Cricket Streaming: भारत बनाम न्यूजीलैंड।

India vs New Zealand Ind vs NZ Live Cricket Score Streaming Online, World Cup 2019 Practice Match Live Cricket Score Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच शनिवार को अभ्यास मैच खेला जा रहा है। इस मैच में कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत की ओर से केदार जाधव और विजय शंकर आज खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। विराट कोहली नंबर चार पर किस बल्लेबाज को उतराते है ये देखना दिलचस्प होगा। नंबर चार पर बल्लेबाजी को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार बहस हो रही है। केएल राहुल, विजय शंकर, दिनेश कार्तिक और एम एस धोनी के रूप में कप्तान विराट कोहली के पास विकल्प मौजूद है। केएल राहुल और एम एस धोनी का फॉर्म आईपीएल शानदार रहा था, ऐसे में टीम इन पर भरोसा जता सकती है।

प्रतिद्वंद्वी भारत के तेज गेंदबाजों पर भी निगाह लगाये होंगे कि वे परिस्थितियों का कैसे फायदा उठाते हैं जो टूर्नामेंट में काफी अहम कारक होगा। दुनिया के शीर्ष रैंकिंग पर काबिज वनडे गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुवा हैं जिसमें मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक शामिल हैं।

भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड कप अभ्यास मैच को आप शनिवार को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं। हिंदी कमेंट्री के लिए मैच स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन होटस्टार भी मैच उपलब्ध रहेगी।