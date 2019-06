India vs New Zealand, Ind vs NZ Live Cricket Score: भारत बनाम न्यूजीलैंड।

India vs New Zealand, Ind vs NZ Live Cricket Score Streaming Online Today Match at Star Sports 1 Hindi, Hotstar Live Cricket Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार को ट्रेंटब्रिज में खेले जाने वाले आईसीसी क्रिकेट विश्व कप मुकाबले पर फैंस की निगाहें बनी हुई है। ये दोनों ही टीम वर्ल्ड कप में अभी तक खेले गए अपने सारे मुकाबले में जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। न्यूजीलैंड ने अभी तक खेले गए तीनों मैचों में जीत हासिल की है तो वहीं भारत ने दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों को हराया है। हालांकि, बारिश का खतरा इस मैच पर मंडरा रहा है। बारिश की वजह से वर्ल्ड कप में अब तक तीन मुकाबले रद्द किए जा चुके हैं।

मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक गुरूवार को दोपहर के बाद बारिश की संभावना कम है और ऐसे में कम ओवरों का मैच हो सकता है। इंग्लैंड में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है और स्थानीय मौसम विभाग ने लोगों के लिए चेतावनी भी जारी की है। स्थानीय वेबसाइट ‘नाटिंघमपोस्ट’ की खबर के मुताबिक, ‘‘इस सप्ताह के अधिकतर समय के लिए नाटिंघम क्षेत्र में बारिश की चेतावनी जारी की गयी है।’’

भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप के 18वें मैच को आप गुरुवार को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं। हिंदी कमेंट्री के लिए मैच स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन होटस्टार भी मैच उपलब्ध रहेगी।