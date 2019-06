India vs New Zealand: भारत बनाम न्यूजीलैंड।

India vs New Zealand, Ind vs NZ Live Cricket Score Streaming Online: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आआईसीसी विश्व कप 2019 का 18वां मुकाबला टेंट ब्रिज में होना है लेकिन बारिश के चलते मैच में देरी हो रही है। भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमें इस विश्व कप में अबतक पारजित नहीं हुई हैं। न्यूजीलैंड ने अपने तीनों मैच में जीत हासिल की है। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को मात दी है , वहीं भारत ने भी अपने दो मैच जीते हैं ,भारत ने पहले मैच में साउथ अफ्रीका को हराया दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था।

India vs New Zealand LIVE Score

अगर आंकड़ों के पन्ने पलटकर देंखे तो टीम इंडिया और न्यूजीलैंड का विश्व कप में 7 बार आमना-सामना हुआ है जिसमें चार मैच में न्यूजीलैंड को जीत मिली है और तीन मैच में भारत ने जीत दर्ज की है। ऐसे में भारत के पास मौका है कि वह न्यूजीलैंड की बराबरी कर ले। विश्वकप में न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ 1975,1979, 1992, 1999 में जीत हासिल हुई थी। वहीं भारत ने साल 2003 में और 1987 में जीत हासिल कर चुका है।

