Ind vs NZ 2nd T20 Live Cricket Score Online: भारत बनाम न्यूजीलैंड।

India vs New Zealand, Ind vs NZ 2nd T20 Live Cricket Score Streaming Online: न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड की टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी इस मैच में कोई बदलाव नहीं किया है। पहले मैच में शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम शुक्रवार को न्यू जीलैंड के खिलाफ दूसरा टी20 मैच जीतकर सीरीज में वापसी करने के इरादे से उतरेगी। बुधवार को भारत को टी20 क्रिकेट में रनों के अंतर से सबसे बड़ी पराजय झेलनी पड़ी। उसके 24 घंटे बाद ही दूसरे मैच के लिए उतरने वाली भारतीय टीम के पास आत्ममंथन का ज्यादा समय नहीं था। पहले मैच में कुछ भी भारत के पक्ष में नहीं रहा। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 219 रन बना डाले।

सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने भारतीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए 43 गेंद में 84 रन बनाए। भारत के गेंदबाजों को उसके बल्ले पर अंकुश लगाने की रणनीति बनानी होगी। भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पंड्या और खलील अहमद सभी काफी महंगे साबित हुए। भारतीय टीम अहमद की जगह सिद्धार्थ कौल या मोहम्मद सिराज को उतार सकती है।

Ind vs NZ 2nd T20 Live Cricket Score Online : यहां जानें मैच का लेटेस्ट अपडेट्स