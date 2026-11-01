IND vs NZ 5th T20I Cricket Match LIVE Score: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां मैच रविवार (1 नवंबर) को हेमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। न्यजीलैंड की प्लेइंग 11 में ब्लेयर टिकनर क वापसी हुई। भारत की प्लेइंग 11 में वरुण चक्रवर्ती और भुवनेश्वर कुमार को मौका मिला। वैभव सूर्यवंशी को फिर मौका नहीं मिला। भारतीय टीम के पास सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त है। लगातार 3 मैच जीतने के बाद चौथे टी20 में उसे 87 रनों से हार का सामना करना पड़ा।
India in New Zealand, 5 T20I Series, 2026
New Zealand
India
2/0 (1.0)
Play In Progress ( Day – 5th T20I )
New Zealand elected to field
न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्न, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर।
भारत की प्लेइंग XI
संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती।
भारत की बल्लेबाजी शुरू
भारत की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा क्रीज पर। जैकब डफी ने न्यूजीलैंड के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की। संजू ने दूसरी गेंद पर 1 रन से खाता खोला। अभिषेक शर्मा ने भी 1 रन से खाता खोला। पहले ओवर में 2 रन बने। भारत का स्कोर 1 ओवर में बगैर विकेट के 1 रन।
अक्षर-मयंक बाहर, भुवनेश्वर-वरुण को मौका, ये है पांचवें टी20 में भारत-न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11
भारत की प्लेइंग XI
संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती।
न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्न, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर।
न्यजूलैंड ने गेंदबाजी चुनी
न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। न्यजीलैंड की प्लेइंग 11 में ब्लेयर टिकनर क वापसी हुई। भारत की प्लेइंग 11 में वरुण चक्रवर्ती और भुवनेश्वर कुमार को मौका मिला। वैभव सूर्यवंशी को फिर मौका नहीं मिला।
न्यूजीलैंड की टीम
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्न, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, काइल जेमीसन, डेवोन कॉनवे, जोश क्लार्कसन, ब्लेयर टिकनर।
भारतीय टीम
संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, आकिब नबी, कुमार कुशाग्र, वैभव सूर्यवंशी।
यहां देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20 मैच का स्कोरकार्ड और अपडेट्स
नमस्कार। भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के दूसरे मैच में भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला हेमिल्टन के सेडन पार्क में होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।