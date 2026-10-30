IND vs NZ 4th T20I Cricket Match Live Streaming: भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच शुक्रवार (30 अक्टूबर) को ऑकलैंड में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने 27 अक्टूबर को न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 में हराकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। अब उसकी निगाहें क्लीन स्वीप की ओर बढ़ने की होगी। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम सम्मान बचाने की कोशिश करेगी। ईडन पार्क में खूब रन बनने की संभावना है। यहां 2018 में 245 रनों का लक्ष्य हासिल हुआ था। यहां इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी दी गई है।

भारत-न्यूजीलैंड पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच कब है?

भारत-न्यूजीलैंड पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच शुक्रवार, 30 अक्टूबर को खेला जाएगा।

भारत-न्यूजीलैंड पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच कहां खेला जाएगा?

भारत-न्यूजीलैंड पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा।

भारत-न्यूजीलैंड पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथे मैच का टॉस कब होगा?

भारत-न्यूजीलैंड पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथे मैच का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे होगा।

भारत-न्यूजीलैंड पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच कब से खेला जाएगा?

भारत-न्यूजीलैंड पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 12.30 बजे से खेला जाएगा।

भारत-न्यूजीलैंड पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथे मैच का लाइव कहां देख सकते हैं?

भारत-न्यूजीलैंड पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथे मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

भारत-न्यूजीलैंड पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत-न्यूजीलैंड पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर देख सकते हैं।

न्यूजीलैंड टीम

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे।

भारतीय टीम

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, इशान किशन, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, कुमार कुशाग्र, मयंक यादव।

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला ऑकलैंड में होगा। इस मैच में भारतीय टीम प्लेइंग 11 में दो बदलाव कर सकती है। वैभव सूर्यवंशी और भुवनेश्वर कुमार को बाहर होना पड़ सकता है। पूरी खबर पढ़ें।