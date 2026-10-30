IND vs NZ 4th T20 Cricket Match LIVE Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच शुक्रवार (30 अक्टूबर) को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की प्लेइंग 11 में 2 बदलाव हुए। इशान किशन और मयंक यादव की वैभव सूर्यवंशी और भुवनेश्वर कुमार की जगह वापसी हुई। न्यूजीलैंड ने एक बदलाव किया। नाथन स्मिथ को काइल जेमीसन की जगह मौका मिला। भारतीय टीम पहले तीन मैच जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। उसकी निगाहें क्लीन स्वीप पर होंगी। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम सम्मान बचाने की कोशिश करेगी।

न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्न, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर।

भारत की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव, प्रिंस यादव।

India in New Zealand, 5 T20I Series, 2026 New Zealand

45/2 (4.0) vs India

Batting R B Finn Allen * 11 7 Glenn Phillips 5 4 Bowling O R WKT Arshdeep Singh * 1 9 0 Prince Yadav 1 11 0 Play In Progress ( Day – 4th T20I )

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