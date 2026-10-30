IND vs NZ 4th T20 Cricket Match LIVE Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच शुक्रवार (30 अक्टूबर) को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की प्लेइंग 11 में 2 बदलाव हुए। इशान किशन और मयंक यादव की वैभव सूर्यवंशी और भुवनेश्वर कुमार की जगह वापसी हुई। न्यूजीलैंड ने एक बदलाव किया। नाथन स्मिथ को काइल जेमीसन की जगह मौका मिला। भारतीय टीम पहले तीन मैच जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। उसकी निगाहें क्लीन स्वीप पर होंगी। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम सम्मान बचाने की कोशिश करेगी।
न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्न, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर।
भारत की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव, प्रिंस यादव।
India in New Zealand, 5 T20I Series, 2026
New Zealand
45/2 (4.0)
India
Play In Progress ( Day – 4th T20I )
India elected to field
डेरिल मिचेल आउट
मयंक यादव ने 4 गेंदों पर 20 रन देने के बाद डेरिल मिचेल को पवेलियन भेजा। उन्होंने 8 गेंद पर 24 रन बनाए। न्यूजीलैंड का स्कोर 2.5 ओवर में 2 विकेट पर 34 रन।
शशांक सिंह ने 11 गेंद पर ठोके 40 रन, भारत ने पाकिस्तान को दिया 6 ओवर में 89 का लक्ष्य
न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी शुरू
न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। टिम सीफर्ट और फिन एलन क्रीज पर। भारत के लिए मयंक यादव ने गेंदबाजी की शुरुआत की। मयंक यादव ने पांचवीं गेंद पर टिम सीफर्ट को पवेलियन भेजा। उन्होंने 5 गेंद पर 3 रन बनाए। डेरिल मिचेल नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरे। न्यूजीलैंड का स्कोर पहले ओवर के बाद 1 विकेट पर 5 रन।
वैभव सूर्यवंशी और भुवनेश्वर OUT, इशान किशन और मयंक यादव IN, ये है चौथे टी20 मैच में भारत और न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन
भारत की प्लेइंग XI
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव, प्रिंस यादव।
न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI
फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्न, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर।
भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया
न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की प्लेइंग 11 में 2 बदलाव हुए। इशान किशन और मयंक यादव की वैभव सूर्यवंशी और भुवनेश्वर कुमार की जगह वापसी हुई। न्यूजीलैंड ने एक बदलाव किया। नाथन स्मिथ को काइल जेमीसन की जगह मौका मिला।
भारत का स्क्वाड
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, इशान किशन, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, कुमार कुशाग्र, मयंक यादव।
न्यूजीलैंड का स्क्वाड
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे।
यहां देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे टी20 मैच का स्कोरकार्ड और अपडेट्स
नमस्कार। भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के चौथे मैच में भारत का न्यूजीलैंड से मुकाबला ऑकलैंड के ईडन में होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।