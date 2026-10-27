IND vs NZ 3rd T20 Cricket Match LIVE Streaming: भारत-न्यूजीलैंड तीसरा टी20 मैच मंगलवार, 27 अक्टूबर को वेलिंग्टन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा। क्राइस्टचर्च में पहले 2 मैच जीतकर भारतीय टीम 2-0 से सीरीज में आगे है। वह तीसरा मैच जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगी। ऐसे में न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला करो या मरो का होगा।

इशान किशन चोट से नहीं उबरे हैं। उनकी जगह तीसरे टी20 में भी वैभव सूर्यवंशी खेलते दिख सकते हैं। न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में दो बदलाव संभव है। मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन की जगह एडम मिल्न और काइल जेमीसन को मौका मिल सकता है। यहां इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी दी गई है।

भारत-न्यूजीलैंड तीसरा टी20 मैच कब है?

भारत-न्यूजीलैंड तीसरा टी20 मैच मंगलवार, 27 अक्टूबर को खेला जाएगा।

भारत-न्यूजीलैंड तीसरा टी20 मैच कहां खेला जाएगा?

भारत-न्यूजीलैंड तीसरा टी20 मैच वेलिंग्टन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत-न्यूजीलैंड तीसरे टी20 मैच का टॉस कब होगा?

भारत-न्यूजीलैंड तीसरे टी20 मैच का टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे होगा।

भारत-न्यूजीलैंड तीसरा टी20 कब से खेला जाएगा?

भारत-न्यूजीलैंड तीसरा टी20 भारतीय समयानुसार दोपहर 12.30 बजे से खेला जाएगा।

भारत-न्यूजीलैंड तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत-न्यूजीलैंड तीसरे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी पर देख सकते हैं।

भारत-न्यूजीलैंड तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

भारत-न्यूजीलैंड तीसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

न्यूजीलैंड टीम

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवोन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, जैकब डफी, काइल जैमीसन, एडम मिल्न, ब्लेयर टिकनर, मैथ्यू फिशर, डेवोन कॉनवे।

भारतीय टीम

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, कुमार कुशाग्र, मयंक यादव।

न्यूजीलैंड में 6 साल से अजेय भारत

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पिछले 17 साल में यह पांचवीं टी20 सीरीज न्यूजीलैंड की सरजमीं पर खेली जा रही है। भारत ने आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच न्यूजीलैंड में 2019 में गंवाया था। पिछले 6 साल से टीम इंडिया यहां अजेय है और अब लगातार तीसरी सीरीज जीतने पर नजरें हैं। पूरी खबर पढ़ें।