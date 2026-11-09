IND vs NZ 3rd ODI Cricket Match LIVE Streaming: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच मंगलवार (9 नवंबर) को हेमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा। बारिश से प्रभावित पहले दोनों मैच भारतीय टीम जीतकर सीरीज में 2-0 से आगे है। अगर वह मंगलवार को जीत जाती है तो न्यूजीलैंड का घरेलू सरजमीं पर विजय रथ रुक जाएगा। 2019 में भारत से हारने के बाद वह घरेलू सरजमीं पर बीते 11 वनडे सीरीज जीती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी:

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच कब खेला जाएगा?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच मंगलवार, 10 नवंबर को खेला जाएगा।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच कहां खेला जाएगा?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच हेमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मैच का टॉस कब होगा?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मैच का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे होगा।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच कब से खेला जाएगा?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज के तीसरा मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7.30 बजे होगा।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर देख सकते हैं।

भारत की टीम

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कम्बोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, मोहम्मद सिराज, इशान किशन, कुलदीप यादव।

न्यूजीलैंड की टीम

विल यंग, ​​टिम सीफर्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, क्रिस्टियन क्लार्क, माइकल ब्रेसवेल, निक केली।

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच हैमिल्टन में होना है। इस मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, उसकी जानकारी यहां उपलब्ध है। पूरी खबर पढ़ें।