India vs New Zealand 3rd ODI LIVE Cricket Match Scorecard: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में होना है। इस मुकाबले में भी बारिश ने दिक्कत पैदा की है। इस मैच के टॉस में भी देरी हो गई है। टॉस का तय समय भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7 बजे का था। शुरुआती विलंब के बाद टॉस 7.32 पर होना था, लेकिन बारिश के कारण और देरी हो गई। भारतीय टीम की नजरें इस मुकाबले में सीरीज कब्जाने पर होंगी। भारत ने पहले दोनों वनडे मैच जीतते हुए 2-0 की बढ़त बना ली है। पिछले दोनों मुकाबलों में भी बारिश का प्रभाव देखने को मिला था। अगर यह मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ तो टीम इंडिया वनडे सीरीज हारेगी नहीं और 2-0 की अजेय बढ़त के साथ चौथे मुकाबले में उतरेगी।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

India in New Zealand, 5 ODI Series, 2026 New Zealand

vs India

Match Delayed ( Day – 3rd ODI )

Match delayed due to wet ground conditions View Scorecard

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