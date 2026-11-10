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India vs New Zealand 3rd ODI LIVE Cricket Match Scorecard: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में होना है। इस मुकाबले में भी बारिश ने दिक्कत पैदा की है। इस मैच के टॉस में भी देरी हो गई है। टॉस का तय समय भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7 बजे का था। शुरुआती विलंब के बाद टॉस 7.32 पर होना था, लेकिन बारिश के कारण और देरी हो गई। भारतीय टीम की नजरें इस मुकाबले में सीरीज कब्जाने पर होंगी। भारत ने पहले दोनों वनडे मैच जीतते हुए 2-0 की बढ़त बना ली है। पिछले दोनों मुकाबलों में भी बारिश का प्रभाव देखने को मिला था। अगर यह मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ तो टीम इंडिया वनडे सीरीज हारेगी नहीं और 2-0 की अजेय बढ़त के साथ चौथे मुकाबले में उतरेगी।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

India in New Zealand, 5 ODI Series, 2026

New Zealand 

vs

India  

Match Delayed ( Day – 3rd ODI )
Match delayed due to wet ground conditions

View Scorecard

Live Updates
07:44 (IST) 10 Nov 2026

रायपुर के स्टेडियम पर NGT का चाबुक, घरेलू क्रिकेट मैचों का नहीं होगा आयोजन, BCCI ने शिफ्ट किये 2 रणजी मुकाबले

छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पास नया रायपुर स्थित स्टेडियम का मालिकाना हक है। उसे हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से रणजी ट्रॉफी के कुछ मैचों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध करना पड़ा। ...पूरी जानकारी
07:36 (IST) 10 Nov 2026

हैमिल्टन में मौसम खराब, टॉस में हुई और देरी

हैमिल्टन में बारिश जारी है और मौसम खराब है। अब इसी कारण टॉस में और देरी हो चुकी है। अगर अगले एक घंटे में टॉस नहीं हो पाता है तो मैच पर रद्द होने का भी खतरा है।

07:17 (IST) 10 Nov 2026

स्मृति मंधाना कप्तान, जेमिमा रोड्रिग्स की वापसी, साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारत की टेस्ट, वनडे और T20I टीम का ऐलान

भारतीय महिला टीम का साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 सीरीज के लिए सोमवार को ऐलान हो गया। स्मृति मंधाना की अगुआई वाली टीम में चोट से उबरने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स की तीनों स्क्वाड में वापसी हो गई है। 9 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच एक टेस्ट, तीन वनडे और तीन टेस्ट मैच खेले जाएंगे।  ...यहां पढ़ें
07:15 (IST) 10 Nov 2026

बारिश फिर से शुरू, टॉस में और देरी संभव

हैमिल्टन में एक समय कवर्स हट रहे थे लेकिन अब फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। यानी 7.32 मिनट से और ज्यादा टॉस में अब देरी संभव है। यानी आगे का यह डिले मैच के ओवर्स में भी कटौती करवा सकता है।

07:09 (IST) 10 Nov 2026

तीसरे वनडे में इन खिलाड़ियों को करना पड़ सकता इंतजार

आखिरी दो मैचों के लिए इशान किशन का खेलना तय है और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वह टीम की उपकप्तानी करेंगे। तीसरे वनडे में इशान किशन और मोहम्मद सिराज का खेलना मुश्किल लग रहा है। कुलदीप यादव को न्यूजीलैंड की कंडीशन्स को देखते हुए बेंच पर ही बैठना पड़ सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ की भी जगह बनना मुश्किल है।

07:06 (IST) 10 Nov 2026

तीसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नमन धीर, अक्षर पटेल, अंशुल कम्बोज, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, आकिब नबी दार।

07:05 (IST) 10 Nov 2026

भारत सीरीज में 2-0 से आगे, अब नजरें सीरीज कब्जाने पर

भारतीय टीम ने पहला वनडे मैच 5 विकेट से और दूसरा वनडे मैच डकवर्थ लुईस प्रणाली से 4 रनों से जीता था। न्यूजीलैंड की टीम पहले वनडे में 185 और दूसरे वनडे में 134 रन पर सिमट गई थी। अब तक भारतीय तेज गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा। 20 में से 17 विकेट तेज गेंदबाजों ने झटके हैं। भारत सीरीज में 2-0 से आगे है। यह मुकाबला अगर भारतीय टीम जीती तो सीरीज कब्जा लेगी।

07:04 (IST) 10 Nov 2026

हैमिल्टन में हर घंटे कैसा रहेगा मौसम? (न्यूजीलैंड के मुताबिक समय, बारिश प्रतिशत)

  • दोपहर 1 बजे: 79 प्रतिशत
  • दोपहर 2 बजे: 86 प्रतिश
  • दोपहर 3 बजे: 86 प्रतिशत
  • शाम 4 बजे: 84 प्रतिशत
  • शाम 5 बजे: 81 प्रतिशत
  • शाम 6 बजे: 81 प्रतिशत
  • शाम 7 बजे: 77 प्रतिशत
  • रात 8 बजे: 49 प्रतिशत
  • रात 9 बजे: 67 प्रतिशत
  • रात 10 बजे: 75 प्रतिशत
  • रात 11 बजे: 62 प्रतिशत
    • 07:03 (IST) 10 Nov 2026

    रोहित-गिल ओपनर, इशान-सिराज को करना होगा इंतजार; न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

    India vs New Zealand Squad, IND vs NZ 3rd ODI Match Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच हैमिल्टन में होना है। इस मुकाबले के लिए भारतीय प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, उसकी जानकारी यहां उपलब्ध है। ...और पढ़ें
    07:02 (IST) 10 Nov 2026

    नहीं कटे कोई ओवर

    फिलहाल हालिया अपडेट के मुताबिक अगर सुबह 8 बजे तक मैच शुरू हो जाएगा तो एक भी ओवर नहीं काटा जाएगा। हालांकि, बारिश हैमिल्टन में फिर से शुरू हो चुकी है।

    07:01 (IST) 10 Nov 2026

    तीसरे वनडे के टॉस में देरी

    बारिश के कारण अब तीसरे वनडे मैच के टॉस में देरी हो गई है। ताजा अपडेट के अनुसार तय समय से 32 मिनट की देरी पर 7.32 (IST) पर मैच का टॉस होगा और इस मुकाबले का लाइव एक्शन भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8 बजे होगी।

    06:59 (IST) 10 Nov 2026

    हैमिल्टन में बारिश का कहर

    हैमिल्टन में होने वाले तीसरे वनडे मैच में बारिश का खतरा बना हुआ है। फिलहाल यहां मौसम साफ नहीं है। सेडन पार्क में कवर्स मैदान पर हैं। इस मुकाबले के टॉस में भी अब करीब 32 मिनट की देरी हो चुकी है।

    06:58 (IST) 10 Nov 2026

    नमस्कार

    नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे वनडे मैच के लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।