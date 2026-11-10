India vs New Zealand 3rd ODI LIVE Cricket Match Scorecard: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में होना है। इस मुकाबले में भी बारिश ने दिक्कत पैदा की है। इस मैच के टॉस में भी देरी हो गई है। टॉस का तय समय भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7 बजे का था। शुरुआती विलंब के बाद टॉस 7.32 पर होना था, लेकिन बारिश के कारण और देरी हो गई। भारतीय टीम की नजरें इस मुकाबले में सीरीज कब्जाने पर होंगी। भारत ने पहले दोनों वनडे मैच जीतते हुए 2-0 की बढ़त बना ली है। पिछले दोनों मुकाबलों में भी बारिश का प्रभाव देखने को मिला था। अगर यह मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ तो टीम इंडिया वनडे सीरीज हारेगी नहीं और 2-0 की अजेय बढ़त के साथ चौथे मुकाबले में उतरेगी।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
India in New Zealand, 5 ODI Series, 2026
New Zealand
India
Match Delayed ( Day – 3rd ODI )
Match delayed due to wet ground conditions
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हैमिल्टन में मौसम खराब, टॉस में हुई और देरी
हैमिल्टन में बारिश जारी है और मौसम खराब है। अब इसी कारण टॉस में और देरी हो चुकी है। अगर अगले एक घंटे में टॉस नहीं हो पाता है तो मैच पर रद्द होने का भी खतरा है।
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बारिश फिर से शुरू, टॉस में और देरी संभव
हैमिल्टन में एक समय कवर्स हट रहे थे लेकिन अब फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। यानी 7.32 मिनट से और ज्यादा टॉस में अब देरी संभव है। यानी आगे का यह डिले मैच के ओवर्स में भी कटौती करवा सकता है।
तीसरे वनडे में इन खिलाड़ियों को करना पड़ सकता इंतजार
आखिरी दो मैचों के लिए इशान किशन का खेलना तय है और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में वह टीम की उपकप्तानी करेंगे। तीसरे वनडे में इशान किशन और मोहम्मद सिराज का खेलना मुश्किल लग रहा है। कुलदीप यादव को न्यूजीलैंड की कंडीशन्स को देखते हुए बेंच पर ही बैठना पड़ सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ की भी जगह बनना मुश्किल है।
तीसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नमन धीर, अक्षर पटेल, अंशुल कम्बोज, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, आकिब नबी दार।
भारत सीरीज में 2-0 से आगे, अब नजरें सीरीज कब्जाने पर
भारतीय टीम ने पहला वनडे मैच 5 विकेट से और दूसरा वनडे मैच डकवर्थ लुईस प्रणाली से 4 रनों से जीता था। न्यूजीलैंड की टीम पहले वनडे में 185 और दूसरे वनडे में 134 रन पर सिमट गई थी। अब तक भारतीय तेज गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा। 20 में से 17 विकेट तेज गेंदबाजों ने झटके हैं। भारत सीरीज में 2-0 से आगे है। यह मुकाबला अगर भारतीय टीम जीती तो सीरीज कब्जा लेगी।
हैमिल्टन में हर घंटे कैसा रहेगा मौसम? (न्यूजीलैंड के मुताबिक समय, बारिश प्रतिशत)
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नहीं कटे कोई ओवर
फिलहाल हालिया अपडेट के मुताबिक अगर सुबह 8 बजे तक मैच शुरू हो जाएगा तो एक भी ओवर नहीं काटा जाएगा। हालांकि, बारिश हैमिल्टन में फिर से शुरू हो चुकी है।
तीसरे वनडे के टॉस में देरी
बारिश के कारण अब तीसरे वनडे मैच के टॉस में देरी हो गई है। ताजा अपडेट के अनुसार तय समय से 32 मिनट की देरी पर 7.32 (IST) पर मैच का टॉस होगा और इस मुकाबले का लाइव एक्शन भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8 बजे होगी।
हैमिल्टन में बारिश का कहर
हैमिल्टन में होने वाले तीसरे वनडे मैच में बारिश का खतरा बना हुआ है। फिलहाल यहां मौसम साफ नहीं है। सेडन पार्क में कवर्स मैदान पर हैं। इस मुकाबले के टॉस में भी अब करीब 32 मिनट की देरी हो चुकी है।
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नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे वनडे मैच के लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।