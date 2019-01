India vs New Zealand, Ind vs NZ 3rd ODI Highlights: न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट से मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। 10 साल बाद ये मौका आया है जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की धरती पर उसे वनडे सीरीज हराई हो। इस जीत ते साथ भारत ने 5 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से बढ़त बना ली है।

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 243 रन बनाए और पूरी टीम इस स्कोर पर सिमट गई। भारत की तरफ से गेंदबाजी करते हुए शमी को तीन सफलता मिली जबकि पंड्या, चहल और भुवी को दो-दो सफलता मिली थी। वहीं, इस स्कोर के जवाब में जब टीम इंडिया मैदान में उतरी तो वो एक अलग ही रंग में दिखी और रोहित शर्मा-कोहली के शानदार अर्धशतक की बदौलत भारत ने ऐतिहासिक सीरीज पर कब्जा जमा लिया है।