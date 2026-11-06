IND vs NZ 2nd ODI Cricket Match LIVE Streaming: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच शनिवार (7 नवंबर) को वेलिंग्टन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है। पहले मैच में भारतीय तेज गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। युवा तेज गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 40.2 ओवर में 185 रन पर आउट कर दिया था। इसके बाद डकवर्थ लुईस से उसे 143 रनों का लक्ष्य मिला। भारत ने विराट कोहली के शानदार प्रदर्शन के बदौलत 22.4 ओवर में 5 विकेट पर 143 रन बनाए। यहां इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारी दी गई है:

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच कब खेला जाएगा?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच शुक्रवार, 6 नवंबर को खेला जाएगा।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच कहां खेला जाएगा?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच का टॉस कब होगा?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे होगा।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच कब से खेला जाएगा?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज के दूसरा मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7.30 बजे होगा।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर देख सकते हैं।

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे वनडे पर बारिश का खतरा

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे पर भी बारिश का खतरा है। वेलिंगटन में शनिवार को बारिश की 60 फीसदी संभावना जताई गई है। पहले वनडे में भी बारिश के कारण भारत का लक्ष्य घटाकर 32 ओवर में 143 रन कर दिया गया था। अब फैंस की नजरें वेलिंगटन के मौसम पर टिकी हैं। पूरी खबर पढ़ें।