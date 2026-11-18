IND vs NZ 1st Test Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 19 नवंबर यानी गुरुवार से खेला जाएगा। भारत ने इस टेस्ट सीरीज से पहले कीवी टीम को टी20 और वनडे सीरीज में हराया था और अब टीम इंडिया की नजर इस टीम को टेस्ट सीरीज में भी हराने पर होगी। हालांकि टेस्ट में न्यूजीलैंड पर पार पाना भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होने वाला है क्योंकि यहां की सीम और स्विंग वाली परिस्थितियां टीम इंडिया के लिए बड़ी चुनौती होगी।

न्यूजीलैंड को हराने के लिए भारत को बेहतरीन और सटीक रणनीति के साथ मैदान पर उतरना होगा और शीर्ष बल्लेबाजों व गेंदबाजों को पूरी जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत को टीम के लिए रन बनाने ही होंंगे तो वहीं जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जिन्होंने न्यूजीलैंड में काफी क्रिकेट खेला है उन्हें ज्यादा से ज्यादा विकेट लेने की कोशिश करनी होगी। व्हाइट-बॉल सीरीज में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कई कमजोरियां सामने आई थी जिसका फायदा उठाने की कोशिश भारतीय गेंदबाजी यूनिट करेगी। भारत-न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच किस तरह से लाइव देख सकते हैं आइए जानते हैं।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच कब और कहां खेला जाएगा?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट, वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में गुरुवार से सोमवार, 19 से 23 नवंबर तक खेला जाएगा।

भारत-न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट में हर दिन खेल किस समय शुरू होगा?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट के पांचों दिन, खेल की शुरुआत भारतीय समयानुसार (IST) सुबह 03:30 बजे होगी।

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टेस्ट के पहले दिन टॉस किस समय होगा?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज के पहले मैच का टॉस गुरुवार (19 नवंबर) को भारतीय समयानुसार (IST) सुबह 03:00 बजे होगा।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट किस टीवी चैनल पर लाइव दिखाया जाएगा?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट, सोनी टेन 1 (Sony Ten 1) और सोनी टेन 3 (Sony Ten 3) पर लाइव प्रसारित किया जाएगा।

भारत बनाम न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट ऑनलाइन कैसे देखें?

सोनी लिव (Sony LIV) ऐप और वेबसाइट पर भारत-न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी।

भारत की टीम: यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, अंशुल कंबोज, आकाश दीप, गुरनूर बराड़।

न्यूजीलैंड की टीम: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रविंद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, विल यंग।

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