India vs Netherlands Cricket Match LIVE Scorecard: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 36वें मैच में ग्रुप ए की भारत और नीदरलैंडस का आमना-सामना हैदराबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों का यह आखिरी ग्रुप स्टेज मैच है। भारतीय टीम सुपर-8 में पहुंच गई है। वह 3 में से 3 मैच जीती है। अमेरिका दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। नीदरलैंड्स 2 अंक के साथ चौथे नंबर पर है। नामीबिया 3 में से 3 मैच हारकर आखिरी पायदान पर है। मैच से पहले पता चल जाएगा कि नीदरलैंड्स सुपर-8 में पहुंचने की रेस में बरकरार रहेगा या नहीं। पाकिस्तान नामीबिया मैच के नतीजे यह तय होगा।

ICC Men's T20 World Cup, 2026 India

vs Netherlands

Match Yet To Begin ( Day – Match 36 )

Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT) View Scorecard

Live Updates