India vs Netherlands Cricket Match LIVE Scorecard: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 36वें मैच में ग्रुप ए की भारत और नीदरलैंडस का आमना-सामना हैदराबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों का यह आखिरी ग्रुप स्टेज मैच है। भारतीय टीम सुपर-8 में पहुंच गई है। वह 3 में से 3 मैच जीती है। अमेरिका दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। नीदरलैंड्स 2 अंक के साथ चौथे नंबर पर है। नामीबिया 3 में से 3 मैच हारकर आखिरी पायदान पर है। मैच से पहले पता चल जाएगा कि नीदरलैंड्स सुपर-8 में पहुंचने की रेस में बरकरार रहेगा या नहीं। पाकिस्तान नामीबिया मैच के नतीजे यह तय होगा।
ICC Men's T20 World Cup, 2026
India
Netherlands
Match Yet To Begin ( Day – Match 36 )
Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT)
अश्विन से आगे निकलने के लिए अर्शदीप सिंह को 3 विकेट चाहिए
टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में रविचंद्रन अश्विन को पीछे छोड़ने के लिए अर्शदीप सिंह को 3 विकेट चाहिए। जसप्रीत बुमराह को 4 और हार्दिक पंड्या के 5 विकेट चाहिए।
ICC T20 Rankings: इशान किशन ने लगाई 17 स्थान की छलांग, टॉप-10 बल्लेबाजों में भारतीयों का दबदबा
नीदरलैंड्स की संभावित प्लेइंग 11
माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स, जैक लायन-कैशेट, रिलोफ वैन डेर मर्व, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, पॉल वैन मीकेरेन, फ्रेड क्लासेन।
भारत की संभावित प्लेइंग 11
अभिषेक शर्मा, इशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।
IND Vs NED LIVE Score: नीदरलैंड्स का स्क्वाड
माइकल लेविट, मैक्स ओडॉड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेटकीपर), जैक लायन-कैशेट, रिलोफ वैन डेर मर्व, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, फ्रेड क्लासेन, नोआ क्रोस, साकिब ज़ुल्फिकार, पॉल वैन मीकेरेन, टिम वैन डेर गुगटेन।
T20 World Cup 2026 LIVE Score: भारत का स्क्वाड
इशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह।
IND Vs NED LIVE Score: नीदरलैंड्स चौथे नंबर
नीदरलैंड्स चौथे नंबर पर है। वह 3 में से 1 जीता है। मैच से पहले पता चल जाएगा कि नीदरलैंड्स सुपर-8 में पहुंचने की रेस में बरकरार रहेगा या नहीं। पाकिस्तान नामीबिया मैच के नतीजे यह तय होगा।
India vs Netherlands LIVE Score: भारत के सामने नीदरलैंड्स
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 36वें मैच में भारत का मुकाबला नीदरलैंडस से होगा। हैदराबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों का यह आखिरी ग्रुप स्टेज मैच है। ग्रुप ए से भारतीय टीम सुपर-8 में पहुंच गई है। वह 3 में से 3 मैच जीती है।
नमस्कार!
नमस्कार! टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 36वें मैच में ग्रुप ए की भारत और नीदरलैंडस का आमना-सामना होगा। मैच और खेल जगत से जुड़ी खबरों की जानकारी के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें।