India vs Namibia: भारत ने इशान किशन और हार्दिक पंड्या की तेज अर्धशतकीय पारी साथ ही वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और हार्दिक पंड्या की शानदार गेंदबाजी के दम पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का अपना दूसरा लीग मैच नामीबिया के खिलाफ 93 रन से जीत लिया। हार्दिक पंड्या को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए (52 रन, 3 विकेट) प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

भारत और नामीबिया के बीच ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली मैदान पर खेला गया। इस मैच में नामीबिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 209 रन बनाए। नामीबिया को जीत के लिए 210 रन बनाने थे, लेकिन ये टीम 18.2 ओवर में 116 के स्कोर पर सिमट गई। टी20 वर्ल्ड कप में ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत (रन के लिहाज से) रही।

Match Ended ICC Men's T20 World Cup, 2026 India

209/9 (20.0) vs Namibia

116 (18.2) Match Ended ( Day – Match 18 )

India beat Namibia by 93 runs View Scorecard

IND vs NAM Live Streaming: Watch Here

भारत की पारी, इशान-हार्दिक के अर्धशतक

संजू सैमसन 22 रन बनाकर आउट हुए जबकि इशान ने 61 रन की शानदार पारी खेली। तिलक वर्मा 25 रन के स्कोर पर जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हार्दिक पंड्या ने 27 गेंदों पर अर्धशतक लगाया और 52 रन बनाकर आउट हो गए। शिवम दुबे 23 रन पर रन आउट हो गए जबकि अक्षर पटेल गोल्डन डक पर आउट हुए। रिंकू सिंह एक रन बनाकर आउट हुए। नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने 4 विकेट झटके।

नामीबिया की पारी

लोरेन स्टीनकैंप 29 रन पर आउट हुए जबकि जान फ्रिलिंक 22 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे। जेजे स्मिट डक पर आउट हुए जबकि मालन क्रूगर ने 5 रन की पारी खेली। बुमराह ने रूबेन ट्रम्पेलमैन को 6 रन पर बोल्ड कर दिया। बर्नार्ड शोल्ट्ज को हार्दिक ने 4 रन पर कैच आउट करवा दिया। बेन शिकोंगो भी हार्दिक का शिकार बने और वो डक पर आउट हुए। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती ने 3, अक्षर पटेल और हार्दिक पंड्या ने 2-2 जबकि अर्शदीप, शिवम दुबे और जसप्रीत बुमराह ने एक-एक सफलता हासिल की।

अभिषेक, इशान, सूर्यकुमार नहीं; T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के सबसे खतरनाक खिलाड़ी का शेन वॉटसन ने बताया नाम

पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए इरफान ने किया भारतीय प्लेइंग 11 का चयन, इस एक बदलाव के पक्ष में दिखे

Live Updates