Japan Women vs India Women, 4th Quarter Final, Women’s Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 के चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत का सामना जापान से साथ हो रहा है। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत की नजर इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने पर होगी और टीम इंडिया के लिए ऐसा करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। भारत अगर ये मैच जीत जाता है को सेमीफाइनल में उसका सामना बांग्लादेश के साथ होगा।

भारत की प्लेइंग इलेवन

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, गुनालन कमलिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा।

जापान की प्लेइंग इलेवन

हारुना इवासाकी, अकारी निशिमुरा कानो (विकेटकीपर), माई यानागिडा (कप्तान), एरिका ओडा, अहिल्या चंदेल, शिमाको काटो, अयाका काटो-स्टैफोर्ड, आयुमी फुजिकावा, हिनासे गोटो, एरिका तोगुची क्विन, नोनोहा यासुमोटो।

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