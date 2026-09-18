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Japan Women vs India Women, 4th Quarter Final, Women’s Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 के चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत का सामना जापान से साथ हो रहा है। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत की नजर इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचने पर होगी और टीम इंडिया के लिए ऐसा करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। भारत अगर ये मैच जीत जाता है को सेमीफाइनल में उसका सामना बांग्लादेश के साथ होगा।

भारत की प्लेइंग इलेवन

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, गुनालन कमलिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा।

जापान की प्लेइंग इलेवन

हारुना इवासाकी, अकारी निशिमुरा कानो (विकेटकीपर), माई यानागिडा (कप्तान), एरिका ओडा, अहिल्या चंदेल, शिमाको काटो, अयाका काटो-स्टैफोर्ड, आयुमी फुजिकावा, हिनासे गोटो, एरिका तोगुची क्विन, नोनोहा यासुमोटो।

Live Updates
10:40 (IST) 18 Sep 2026

IND vs JAP Live Score: दूसरे ओवर में बने 2 रन

भारत के लिए दूसरा ओवर नंदनी शर्मा ने फेंका और दूसरे ओवर में भी सिर्फ दो ही रन बने। दो ओवर में जापान ने बिना किसी नुकसान के 4 रन बना लिए हैं।

10:33 (IST) 18 Sep 2026

शैफाली वर्मा-स्मृति मंधाना ओपनर, सेमीफाइनल में पहुंचने पर नजर; जापान के खिलाफ भारत की प्लेइंग इलेवन

भारत ने जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शानदार टीम मैदान पर उतारी है और प्लेइंग इलेवन में इन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। ...और पढ़ें
10:33 (IST) 18 Sep 2026

IND vs JAP Live Score: जापान की बैटिंग शुरू

जापान की पारी की शुरुआत हो चुकी है और इस टीम के लिए ओपन करने मैदान पर हारुना इवासाकी और अकारी निशिमुरा कानो आईं हैं। भारत की तरफ से पहला ओवर क्रांति गौड़ ने फेंका। पहले ओवर में 2 रन बने और कोई विकेट नहीं गिरा।

10:20 (IST) 18 Sep 2026

IND vs JAP Live Score: जापान की प्लेइंग इलेवन

हारुना इवासाकी, अकारी निशिमुरा कानो (विकेटकीपर), माई यानागिडा (कप्तान), एरिका ओडा, अहिल्या चंदेल, शिमाको काटो, अयाका काटो-स्टैफोर्ड, आयुमी फुजिकावा, हिनासे गोटो, एरिका तोगुची क्विन, नोनोहा यासुमोटो।

10:11 (IST) 18 Sep 2026
IND vs JAP Live Score: भारत की प्लेइंग इलेवन

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, गुनालन कमलिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा।

10:11 (IST) 18 Sep 2026

INDW vs JPNW: भारत बनाम जापान मैच का लाइव टेलीकास्ट

भारत बनाम जापान मैच का लाइल टेलीकास्ट सेनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जा रहा है जबकि इस मैच की लाइल स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप पर की जा रही है।

10:07 (IST) 18 Sep 2026

EXCLUSIVE: वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाना सही फैसला, उन्हें इंतजार करना होगा- विवेक राजदान

वैभव सूर्यवंंशी को अफगानिस्तान के खिलाफ एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बारे में बात करते हुए विवेक राजदान ने कहा कि ये सही फैसला है और वैभव को अभी इंतजार करना होगा। ...यहां पढ़ें
10:07 (IST) 18 Sep 2026

INDW vs JPNW: बांग्लादेश से हो सकता है सेमीफाइनल में भिड़ंत

भारत अगर इस मैच में जापान को हरा देता है तो ये टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी जहां उसका सामना बांग्लादेश से होगा। इस मैच में भारत की जीत की संभावना नजर आ रही है।

10:04 (IST) 18 Sep 2026

INDW vs JPNW: जापान की टीम

हारुना इवासाकी, अकारी निशिमुरा कानो, माई यानागिडा (कप्तान), शिमाको काटो, एरिका ओडा, हिनासे गोटो (विकेट कीपर), अहिल्या चंदेल, कुरुमी ओटा, आयुमी फुजिकावा, एलेना कुसुदा नायरन, नोनोहा यासुमोटो, मेग ओगावा, सेइका सुमी, एरिका तोगुची क्विन, अयाका काटो-स्टैफोर्ड।

10:04 (IST) 18 Sep 2026

INDW vs JPNW: भारत की टीम

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, गुनालन कमलिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्री चरणानी, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा, राधा यादव, रेणुका सिंह ठाकुर, श्रेयंका पाटिल।

10:03 (IST) 18 Sep 2026

INDW vs JPNW: भारत ने टॉस जीता

भारत ने जापान के खिलाफ टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है यानी जापान की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी।

10:02 (IST) 18 Sep 2026

INDW vs JPNW: भारत बनाम जापान मैच

एशियन गेम्स 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत का सामना जापान से हो रहा है। इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपको अपने ब्लॉग के जरिए देंगे साथ ही खेल व क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।