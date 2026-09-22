India vs Japan T20 Live Cricket Match Scorecard: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम पहली बार जापान से भिड़ने वाली है। भारत और जापान के बीच टी20 इंंटरनेशनल मुकाबला कान्टो के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के टॉस में देरी हुई और आउटफील्ड गीली होने की जानकारी सामने आई। इस मुकाबले में भारतीय टीम में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिल सकता है और कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। एशियन गेम्स 2026 से पहले भारत का यह आखिरी इंटरनेशनल मैच है। एशियाड में टीम इंडिया 28 सितंबर को अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड

India in Japan, Only T20I Series, 2026 Japan

vs India

Match Delayed ( Day – One-off T20I )

Toss delayed due to wet outfield View Scorecard

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