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India vs Japan T20 Live Cricket Match Scorecard: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम पहली बार जापान से भिड़ने वाली है। भारत और जापान के बीच टी20 इंंटरनेशनल मुकाबला कान्टो के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के टॉस में देरी हुई और आउटफील्ड गीली होने की जानकारी सामने आई। इस मुकाबले में भारतीय टीम में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिल सकता है और कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। एशियन गेम्स 2026 से पहले भारत का यह आखिरी इंटरनेशनल मैच है। एशियाड में टीम इंडिया 28 सितंबर को अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड

India in Japan, Only T20I Series, 2026

Japan 

vs

India  

Match Delayed ( Day – One-off T20I )
Toss delayed due to wet outfield

View Scorecard

Live Updates
09:09 (IST) 22 Sep 2026

IND vs JAP: वैभव-संजू ओपनर, अभिषेक-बुमराह बाहर; जापान से टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

भारतीय टीम जापान के खिलाफ एकमात्र और ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 22 सितंबर को खेलेगी। यह मैच सानो में खेला जाएगा। इस मैच की प्लेइंग 11 के लिए आकाश चोपड़ा ने संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी को एकसाथ मौका देने की बात कही है। ...पूरी जानकारी
09:09 (IST) 22 Sep 2026

जापान की टीम का स्क्वाड

केंडल फ्लेमिंग (कप्तान), शिराई पैटमोर (विकेट कीपर), एलेस्टर फ्लेमिंग, बेंजामिन इटो डेविस, रेओ सकुरानो थॉमस, कोहेई कुबोटा, वातारू मियाउची, डेक्लान सुजुकी, इब्राहिम ताकाहाशी, माकोतो तानियामा, लाचलन यामामोटो-लेक, त्सुयोशी ताकाडा, चार्ली हारा-हिंज़े, शोमा स्लेटर, जेक कुसुडा-नैर्न।

09:08 (IST) 22 Sep 2026

भारतीय टीम का स्क्वाड

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, इशान किशन, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, विप्रज निगम, वैभव सूर्यवंशी।

09:07 (IST) 22 Sep 2026

टॉस में हुई देरी

तय समय के मुताबिक भारत बनाम जापान मैच का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे होना था लेकिन बारिश के बाद आउटफील्ड गीली होने के कारण मैच के टॉस में देरी हुई है।

09:06 (IST) 22 Sep 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत बनाम जापान के बीच होने वाले एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलेंगी।