India vs Japan T20 Live Cricket Match Scorecard: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम पहली बार जापान से भिड़ने वाली है। भारत और जापान के बीच टी20 इंंटरनेशनल मुकाबला कान्टो के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। इस मुकाबले के टॉस में देरी हुई और आउटफील्ड गीली होने की जानकारी सामने आई। इस मुकाबले में भारतीय टीम में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिल सकता है और कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है। एशियन गेम्स 2026 से पहले भारत का यह आखिरी इंटरनेशनल मैच है। एशियाड में टीम इंडिया 28 सितंबर को अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड
India in Japan, Only T20I Series, 2026
Japan
India
Match Delayed ( Day – One-off T20I )
Toss delayed due to wet outfield
IND vs JAP: वैभव-संजू ओपनर, अभिषेक-बुमराह बाहर; जापान से टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11
जापान की टीम का स्क्वाड
केंडल फ्लेमिंग (कप्तान), शिराई पैटमोर (विकेट कीपर), एलेस्टर फ्लेमिंग, बेंजामिन इटो डेविस, रेओ सकुरानो थॉमस, कोहेई कुबोटा, वातारू मियाउची, डेक्लान सुजुकी, इब्राहिम ताकाहाशी, माकोतो तानियामा, लाचलन यामामोटो-लेक, त्सुयोशी ताकाडा, चार्ली हारा-हिंज़े, शोमा स्लेटर, जेक कुसुडा-नैर्न।
भारतीय टीम का स्क्वाड
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, इशान किशन, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, विप्रज निगम, वैभव सूर्यवंशी।
टॉस में हुई देरी
तय समय के मुताबिक भारत बनाम जापान मैच का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे होना था लेकिन बारिश के बाद आउटफील्ड गीली होने के कारण मैच के टॉस में देरी हुई है।
नमस्कार
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत बनाम जापान के बीच होने वाले एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलेंगी।