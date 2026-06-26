India vs Ireland T20 Cricket Match Live Streaming: श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टी20 टीम आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच शुक्रवार को खेलेगी। इस मैच की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक शाम 6.00 बजे से होगी जबकि टॉस शाम 5.30 बजे किया जाएगा। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू करने की संभावना भी जताई जा रही है।

आयरलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा नजर इस बात पर रहने वाली है कि वैभव को डेब्यू करने का मौका मिलता है या नहीं तो वहीं श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम पहली बार कोई टी20 सीरीज खेलने जा रही है। इस टीम के उप-कप्तान तिलक वर्मा हैं जिन्होंने हाल ही में इंडिया ए टीम को श्रीलंका में खेले गए ट्राई नेशनल ए वनडे सीरीज में विनर बनाया था। भारत और आयरलैंड के बीच होने वाले इस मुकाबले को आप लाइव किस तरह से देख सकते हैं आइए इसके बारे में जानते हैं।

भारत बनाम आयरलैंड का पहला T20I मैच कब खेला जाएगा?

इस टी20 सीरीज का पहला मैच 26 जून (शुक्रवार) को खेला जाएगा।

भारत बनाम आयरलैंड का पहला T20I मैच कहां होगा?

भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 मैच बेलफास्ट के स्टॉर्मोंट क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।

भारत बनाम आयरलैंड का पहला T20I मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 मैच भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:00 बजे से खेला जाएगा।

भारत बनाम आयरलैंड का पहला T20I मैच टीवी पर कैसे देख सकते हैं?

भारत बनाम आयरलैंड पहले टी20 मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

भारत बनाम आयरलैंड पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां की जाएगी?

भारत बनाम आयरलैंड पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप के साथ फैन कोड एप और वेबसाइट पर की जाएगी।

भारत की टी20 टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, इशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा।

आयरलैंड की टी20 टीम

लॉरकन टकर (कप्तान), रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, मैथ्यू हम्फ्रीज, गैविन होए, मैथ्यू हॉलार्ड, लियाम मैकार्थी, जय मूंदरा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर और रूबेन विल्सन।

Womens T20 World Cup: भारत पर वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये है गणित

भारत ने भले ही चौथे लीग मैच में बांग्लादेश को हरा दिया हो और 6 अंक के साथ ग्रुप ए की अंकतालिका में दूसरे नंबर पर हो, लेकिन इस टीम पर अभी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित अब कुछ ऐसा है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)