India vs Ireland T20 Live Cricket Scorecard: भारत-आयरलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच शुक्रवार (26 जून) को बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेला जाएगा। मार्च में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताब का बचाव करने के बाद भारतीय टीम पहली बार कोई टी20 सीरीज खेलेगी। सूर्यकुमार यादव की जगह लेने के बाद श्रेयस अय्यर की यह बतौर कप्तान पहली सीरीज होगी। आयरलैंड भी नए कप्तान लोर्कन टकर की अगुआई में खेलेगी, लेकिन निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जिन्हें मात्र 15 साल की उम्र में भारतीय टीम में चुना गया है। देखने वाली बात होगी कि उन्हें डेब्यू का मौका मिलता है या नहीं।

India in Ireland, 2 T20I Series, 2026 Ireland

vs India

Match Yet To Begin ( Day – 1st T20I )

Match begins at 18:00 IST (12:30 GMT) View Scorecard

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