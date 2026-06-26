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India vs Ireland T20 Live Cricket Scorecard: भारत-आयरलैंड के बीच 2 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच शुक्रवार (26 जून) को बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेला जाएगा। मार्च में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताब का बचाव करने के बाद भारतीय टीम पहली बार कोई टी20 सीरीज खेलेगी। सूर्यकुमार यादव की जगह लेने के बाद श्रेयस अय्यर की यह बतौर कप्तान पहली सीरीज होगी। आयरलैंड भी नए कप्तान लोर्कन टकर की अगुआई में खेलेगी, लेकिन निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जिन्हें मात्र 15 साल की उम्र में भारतीय टीम में चुना गया है। देखने वाली बात होगी कि उन्हें डेब्यू का मौका मिलता है या नहीं।

India in Ireland, 2 T20I Series, 2026

Ireland 

vs

India  

Match Yet To Begin ( Day – 1st T20I )
Match begins at 18:00 IST (12:30 GMT)

View Scorecard

Live Updates
17:00 (IST) 26 Jun 2026

प्रिंस यादव कर सकते हैं डेब्यू

प्रिंस यादव को डेब्यू का मौका मिल सकता है, जिन्होंने पिछले हफ्ते अपना ODI डेब्यू किया था।

16:50 (IST) 26 Jun 2026

हर्षित राणा खेल सकते हैं

हर्षित राणा के घुटने की सर्जरी से वापसी करने के कारण बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर नंबर 8 पर खेलने की संभावना है।

16:40 (IST) 26 Jun 2026

वैभव सूर्यवंशी की शानदार बल्लेबाजी

वैभव सूर्यवंशी ने 2026 में टी20 मैचों में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं और उनके 72 छक्के आईपीएल में आए हैं। अभिषेक शर्मा और इशान किशन 66-66 छक्के लगाकर मिचेल मार्श के साथ चौथे नंबर पर हैं।

16:30 (IST) 26 Jun 2026

गौतम गंभीर रहे थे प्लेयर ऑफ द मैच

2007 में बेलफास्ट में भारत-साउथ अफ्रीका वनडे मैच में गौतम गंभीर ने शानदार प्रदर्शन किया था। वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे।

16:20 (IST) 26 Jun 2026

भारत-आयरलैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत ने आयरलैंड के खिलाफ अपने पिछले आठ T20I में से हर एक जीता है। उनमें से आखिरी मैच न्यूयॉर्क में 2024 T20 वर्ल्ड कप में जीता था।

16:10 (IST) 26 Jun 2026

आयरलैंड का स्क्वाड

टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेटकीपर), गैरेथ डेलानी, स्टीफन डोहेनी, जॉर्ज डॉकरेल, बेंजामिन कैलिट्ज, मैथ्यू हम्फ्रीज, रूबेन विल्सन, गेविन होए, जय मूंद्रा, लियाम मैकार्थी, मैथ्यू होलार्ड।

16:00 (IST) 26 Jun 2026

भारत का स्क्वाड

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव।

16:00 (IST) 26 Jun 2026

बेलफास्ट में दूसरी बार खेलेगी भारतीय टीम

भारतीय टीम बेलफास्ट में दूसरी बार खेलेगी। इससे पहले 2007 में उसने साउथ अफ्रीका का सामना किया था। रोहित शर्मा का इंटरनेशनल डेब्यू हुआ था।

15:52 (IST) 26 Jun 2026

क्या वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करेंगे

अगर वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करते हैं तो वह भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिन्होंने 16 साल की उम्र में डेब्यू किया था।

15:51 (IST) 26 Jun 2026

वैभव सूर्यवंशी पर निगाहें

भारत-आयरलैंड के बीच पहले मैच में निगाहें इस बात पर होंगी कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने का मंौका मिलता है या नहीं।

15:49 (IST) 26 Jun 2026

आयरलैंड को भी मिला नया कप्तान

टी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद पाल स्टर्लिंग कप्तानी से हट गए थे। वह चोटिल होने के कारण सीरीज में भी नहीं खेलेंगे। लोर्कन टकर को उनकी जगह कप्तान नियुक्त किया गया है।

15:46 (IST) 26 Jun 2026

श्रेयस अय्यर की कप्तानी का डेब्यू

टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी और टीम से जगह चली गई है। उनकी जगह श्रेयस अय्यर को कप्तान नियुक्त किया गया है। श्रेयस भारत के टी20 कप्तान के तौर पर डेब्यू करेंगे।

15:43 (IST) 26 Jun 2026

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद भारत का पहला टी20 मैच

मार्च में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताब का बचाव करने के बाद भारतीय टीम का यह पहली टी20 सीरीज है। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच के बाद वह पहली बार टी20 मैच खेलेगी।

15:42 (IST) 26 Jun 2026
यहां देखें भारत बनाम आयरलैंड मैच से जुड़े अपडेट्स

नमस्कार। भारत बनाम आयरलैंड टी20 सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज का पहला मैच बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेला जाएगा। इस लाइव ब्लॉग में हम भारत बनाम आयरलैंड मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।