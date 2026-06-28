India vs Ireland 2nd T20 Live Cricket Scorecard: भारतीय टीम को आयरलैंड ने दो मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में 34 रन से हराकर बड़ा उलटफेर किया था। अब विश्व विजेता टीम इंडिया के ऊपर आयरलैंड से सीरीज हारने का भी खतरा मंडरा रहा है। भारतीय टीम को दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच आयरलैंड के खिलाफ हर हाल में जीतना होगा अगर सीरीज ड्रॉ करवानी है। वैभव सूर्यवंशी पर एक बार फिर से नजरें हैं। उनके इंटरनेशनल डेब्यू का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। संजू सैमसन और इशान किशन का पहले मैच में बल्ला नहीं चला था। अब देखना होगा कि अगर वैभव टीम में आए तो इनमें से किसे बाहर किया जाएगा। अगर अभिषेक और वैभव की जोड़ी ओपनिंग उतरी तो मेजबान आयरलैंड की टीम मुश्किल में आ सकती है। हालांकि, टीम की बॉलिंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए और पहले मैच में इन्ही गेंदबाजों ने विश्व चैंपयन बल्लेबाजों वाली इस टीम को 148 रन पर समेट दिया था।
India in Ireland, 2 T20I Series, 2026
Ireland
India
Match Yet To Begin ( Day – 2nd T20I )
Match begins at 18:00 IST (12:30 GMT)
कैसे देख पाएंगे लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग?
भारत बनाम आयरलैंड दूसरे टी20 मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप के साथ फैन कोड एप और वेबसाइट पर की जाएगी।
भारत की संभावित प्लेइंग 11
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), इशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।
कितने बजे होगा मैच का टॉस?
भारतीय समयानुसार इस मुकाबले का टॉस शाम 5.30 बजे होगा। मैच के लाइव एक्शन की शुरुआत शाम 6 बजे से होगी।
एक नहीं दो डेब्यू की संभावना
पहले मैच में प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर ने बेहद खराब प्रदर्शन किया। खेल जगत में और सोशल मीडिया पर इन दोनों खिलाड़ियों को जमकर घेरा गया। ऐसे में प्रसिद्ध की जगह प्रिंस यादव के भी डेब्यू की संभावना है। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की उम्मीद पहले से ही फैंस लगाए बैठे हैं।
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श्रेयस अय्यर की कप्तानी डेब्यू में हार
श्रेयस अय्यर को अपने टी20 इंटरनेशनल के कप्तानी डेब्यू में हार झेलनी पड़ी है। वह भारत के चौथे ऐसे कप्तान हैं जिनके साथ ऐसा हुआ। इससे पहले विराट कोहली, ऋषभ पंत और शुभमन गिल के साथ भी ऐसा हुआ है।
रात 8.30 बजे के बाद बारिश की संभावना कम
रात 8.30 बजे के बाद बारिश की संभावना काफी कम है। इसके लिए जरूरी है कि देर शाम को मैच कराने के लिए स्टेडियम में प्रबंध हो। मैच अगर बारिश से धुल जाता है तो आयरलैंड पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ कोई सीरीज जीतेगा।
भारत की राह में रोड़ा बन सकता मौसम
मौसम विभाग के अनुसार भारतीय समयानुसार शाम 5.30 बजे टॉस के समय 70 फीसदी बारिश की संभावना है। इससे एक घंटे पहले 50 प्रतिशत बारिश की संभावना है। टॉस समय से एक घंटे बाद 60 प्रतिशत बारिश की संभावना है।
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आयरलैंड टीम का स्क्वाड
लोर्कन टकर (कप्तान), रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, मैथ्यू हम्फ्रीज, गेविन होए, मैथ्यू होलार्ड, लियाम मैकार्थी, जय मूंद्रा, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, रूबेन विल्सन।
भारतीय टीम का टी20 स्क्वाड
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।
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क्या वैभव सूर्यवंशी करेंगे डेब्यू?
वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिलेगा या नहीं यह फिर से देखने वाली बात होगी। सवाल यह है कि अगर वैभव आए तो संजू, अभिषेक या इशान कौन बाहर होगा? अगर तीनों के रहते हुए वैभव भी खेल तो कॉम्बिनेशन और प्लेइंग पोजिशन क्या होंगी यह भी देखने वाली बात होगी।
भारत के सामने सीरीज बचाने की चुनौती
भारतीय टीम पहला टी20 इंटरनेशनल मैच 34 रन से हार गई थी। इसके बाद अब यहां दूसरे मुकाबले में भारत के सामने करो या मरो की चुनौती है, अगर सीरीज को बचाना है।
IND vs IRE T20: कब और कहां खेला जाएगा मैच?
भारत बनाम आयरलैंड दूसरा टी20 मैच सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब, बेलफास्ट में खेला जाएगा, यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:00 बजे से खेला जाएगा जबकि टॉस 5.30 पर होगा।
नमस्कार
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत और आयरलैंड के बीच होने वाले दूसरे टी20 इंटरनेशनल के मैच से जुड़े अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलेंगी।