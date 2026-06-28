India vs Ireland 2nd T20 Live Cricket Scorecard: भारतीय टीम को आयरलैंड ने दो मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में 34 रन से हराकर बड़ा उलटफेर किया था। अब विश्व विजेता टीम इंडिया के ऊपर आयरलैंड से सीरीज हारने का भी खतरा मंडरा रहा है। भारतीय टीम को दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच आयरलैंड के खिलाफ हर हाल में जीतना होगा अगर सीरीज ड्रॉ करवानी है। वैभव सूर्यवंशी पर एक बार फिर से नजरें हैं। उनके इंटरनेशनल डेब्यू का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। संजू सैमसन और इशान किशन का पहले मैच में बल्ला नहीं चला था। अब देखना होगा कि अगर वैभव टीम में आए तो इनमें से किसे बाहर किया जाएगा। अगर अभिषेक और वैभव की जोड़ी ओपनिंग उतरी तो मेजबान आयरलैंड की टीम मुश्किल में आ सकती है। हालांकि, टीम की बॉलिंग को हल्के में नहीं लेना चाहिए और पहले मैच में इन्ही गेंदबाजों ने विश्व चैंपयन बल्लेबाजों वाली इस टीम को 148 रन पर समेट दिया था।

India in Ireland, 2 T20I Series, 2026 Ireland

vs India

Match Yet To Begin ( Day – 2nd T20I )

Match begins at 18:00 IST (12:30 GMT) View Scorecard

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