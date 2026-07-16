India vs England 2nd ODI Cricket Match Live Streaming: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच कार्डिफ में खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मैच भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3.30 बजे शुरू हुआ था, लेकिन ये मैच शाम 5.30 बजे शुरू होगा। भारत इस सीरीज का पहला मैच जीतकर 1-0 से आगे है और टीम इंडिया की कोशिश होगी कि वो दूसरा मैच जीतकर 2-0 की बढ़त बना सीरीज अपने नाम कर ले।

इंग्लैंड को पहले मैच में हार मिली थी, लेकिन ये टीम दूसरे मैच में वापसी को बेताब होगी। वहीं पहले मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला नहीं चला था जो अपनी लय में लौटना चाहेंगे। पहले वनडे में एजबेस्टन की मुश्किल पिच पर कप्तान शुभमन गिल ने टीम इंडिया को 6 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी जबकि अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने भी अर्धशतकीय पारी खेली थी। अक्षर ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट लिए थे और नाबाद 57 रन बनाए थे। दूसरा मैच भी काफी रोमांचक होने वाला है जिसे आप लाइव कैसे देख सकते हैं जानते हैं।

भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा वनडे मैच कब और कहां देखें?

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच मंगलवार, 16 जुलाई को इंग्लैंड के कार्डिफ में सोफिया गार्डन्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा और टॉस शाम 5:00 बजे होगा।

भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट कैसे देखें?

भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा।

भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और JioHotstar ऐप व वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव, शिवम दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा।

वनडे मुकाबले के लिए इंग्लैंड की टीम

बेन डकेट, विल जैक्स, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, सैम करन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, साकिब महमूद, टॉम बैंटन, जोश टंग, गस एटकिंसन, जेम्स कोल्स, रेहान अहमद।

स्मिथ-गौस के शतक से जीता वाशिंगटन फ्रीडम, टूटा पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड; पूरन-पोलार्ड की पारी बेकार, MI न्यूयॉर्क बाहर

स्टीव स्मिथ और एंड्रिस गौस ने शतकीय पारी खेली और दोनों के बीच 241 रन की साझेदारी हुई। इनकी पारी के दम पर वाशिंगटन फ्रीडम ने एमआई न्यूयॉर्क को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के बाद वाशिंगटन फ्रीडम ने पंजाब किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)