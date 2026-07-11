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India vs England 5th T20 Live Cricket Scorecard: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मैच आज शाम 7.00 बजे से साउथैंप्टन में खेला जाएगा। इस मैच में टॉस का वक्त शाम 6.30 बजे का होगा। इस मैच में श्रेयस अय्यर की नजर क्लीन स्वीप से बचने पर होगी। इस टी20 सीरीज में भारतीय टीम फिलहाल 0-3 से पीछे है और सीरीज गंवा चुकी है।

India in England, 5 T20I Series, 2026

England 

vs

India  

Match Yet To Begin ( Day – 5th T20I )
Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT)

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भारतीय टीम का प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 3 मैचों में बेहद साधारण रहा है। भारत की बल्लेबाजी इन तीनों मैचों में क्लीक नहीं कर पाई जिसकी वजह से इस टीम को लगातार 3 मैचों में हार मिली। भारतीय बल्लेबाजों ने टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया जबकि गेंदबाजी भी टीम इंडिया की साधारण रही है। अब श्रेयस के पास आखिरी मैच जीतकर अपनी इज्जत बचाने का अच्छा मौका है, लेकिन इंग्लैंड की टीम पर जीत हासिल करना आसान तो नहीं होने वाला है।

Live Updates
17:12 (IST) 11 Jul 2026

संजू की क्या होगी वापसी

भारत ने संजू की जगह वैभव को मौका दिया, लेकिन वो भी क्लीन नहीं कर पाए। भारत पर अब क्लीन स्वीप का खतरा है ऐसे में क्या संजू की वापसी होगी। भारत आखिरी मैच में अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहेगा।

17:09 (IST) 11 Jul 2026

श्रेयस का चल रहा है बल्ला

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर का बल्ला इस टी20 सीरीज में चल रहा है और पिछले 4 मैचों में वो सबसे ज्यादा रन बनाने में कामयाब रहे हैं। श्रेयस ने 2 अर्धशतक के साथ अब तक 190 रन बनाए हैं।

17:05 (IST) 11 Jul 2026

भारत-इंग्लैंड 5वें टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट

भारत-इंग्लैंड 5वें टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

17:02 (IST) 11 Jul 2026

रोहित नंबर 10, युवराज-सचिन से आगे धोनी; इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-टेन भारतीय

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा दसवें स्थान पर हैं जबकि एमएस धोनी इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं जो युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर से भी आगे हैं। ...पूरी जानकारी
16:51 (IST) 11 Jul 2026

IND vs ENG 5th T20I Match Today: शाम 7.00 बजे से खेला जाएगा मैच

भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 मैच रात 10.00 बजे से खेला गया था, लेकिन 5वां मैच शाम 7.00 बजे से खेला जाएगा। मैच में टॉस का समय शाम 6.30 बजे का होगा।

16:50 (IST) 11 Jul 2026

IND vs ENG 5th T20I Match Today: भारतीय गेंदबाज रहे हैं प्रभावहीन

एक तरफ जहां इंग्लैंड की गेंदबाजी शानदार हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजी अब तक तो ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहे हैं। भारतीय गेंदबाजों को इंग्लैंड के बल्लेबाज जमकर निशाना बना रहे हैं और खूब रन भी बना रहे हैं।

16:45 (IST) 11 Jul 2026

IND vs ENG 5th T20I Match Today: इंग्लैंड में भारतीय बल्लेबाज हो रहे हैं परेशान

भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड की कंडीशन में रन बनाने के लिए परेशान हो रहे हैं। यहां पर सपाट पिच नहीं मिल रही है और टीम को हवा में घूमती गेंदों को खेलना मुश्किल हो रहा है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ही नहीं बल्कि स्पिनर भी भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं।

16:44 (IST) 11 Jul 2026

IND vs ENG 5th T20I Match Today: भारतीय बल्लेबाजों ने किया है निराश

भारतीय टीम ने अब तक एक यूनिट के तौर पर बल्लेबाजी नहीं की है जिसकी वजह से उसे लगातार तीन मैच गंवाने पड़े हैं। बल्लेबाज टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय बल्लेबाजों को आखिरी मैच में अपनी ताकत दिखानी ही होगी नहीं तो इंग्लैंड उसे जीतने नहीं देगा।

16:42 (IST) 11 Jul 2026

IND vs ENG 5th T20I Match Today: भारत गंवा सकता है नंबर 1 पोजीशन

भारतीय टीम अभी टी20 टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर है। अगर भारत को आखिरी मैच में इंग्लैंड के हाथों हार मिली तो इंग्लैंड की टीम पहले स्थान पर आ जाएगी और भारत पहला स्थान गंवा देगा।

16:42 (IST) 11 Jul 2026

IND vs ENG 5th T20I Match Today: इंग्लैंड जीत चुका है टी20 सीरीज

इंग्लैंड की टीम ने पहले 4 मैचों में से पिछले तीन मैच लगातार जीते हैं और 3-0 से भारत के खिलाफ अपराजेय बढ़त हासिल करते हुए सीरीज अपने नाम कर ली है। इस सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं खेला जा सका था, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड ने भारत को एक भी मैच नहीं जीतने दिया।

16:41 (IST) 11 Jul 2026

IND vs ENG 5th T20I Match Today: भारत के पास इज्जत बचाने का आखिरी मौका

भारत के पास इस टी20 सीरीज में अपनी इज्जत गंवाने का आखिरी मौका है। भारतीय टीम की कोशिश होगी कि वो आखिरी मैच जीतकर सीरीज का समापन कम से कम सुखद तरीके से करें।

16:40 (IST) 11 Jul 2026

IND vs ENG 5th T20I Match Today: इंग्लैंड की टीम

फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग, लियाम डॉसन, सोनी बेकर, जॉर्डन कॉक्स, साकिब महमूद, ल्यूक वुड।

16:39 (IST) 11 Jul 2026

IND vs ENG 5th T20I Match Today: भारत की टीम

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन, रवि बिश्नोई, सूर्यांश शेडगे।

16:38 (IST) 11 Jul 2026

IND vs ENG 5th T20I Match Today: भारत बनाम इंग्लैंड 5वां टी20 मैच

नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मैच साउथैंप्टन में खेला जाएगा। इस मैच से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही आप खेल और क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।