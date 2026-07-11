India vs England 5th T20 Live Cricket Scorecard: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मैच आज शाम 7.00 बजे से साउथैंप्टन में खेला जाएगा। इस मैच में टॉस का वक्त शाम 6.30 बजे का होगा। इस मैच में श्रेयस अय्यर की नजर क्लीन स्वीप से बचने पर होगी। इस टी20 सीरीज में भारतीय टीम फिलहाल 0-3 से पीछे है और सीरीज गंवा चुकी है।

India in England, 5 T20I Series, 2026 England

vs India

Match Yet To Begin ( Day – 5th T20I )

Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT) View Scorecard

भारतीय टीम का प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 3 मैचों में बेहद साधारण रहा है। भारत की बल्लेबाजी इन तीनों मैचों में क्लीक नहीं कर पाई जिसकी वजह से इस टीम को लगातार 3 मैचों में हार मिली। भारतीय बल्लेबाजों ने टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया जबकि गेंदबाजी भी टीम इंडिया की साधारण रही है। अब श्रेयस के पास आखिरी मैच जीतकर अपनी इज्जत बचाने का अच्छा मौका है, लेकिन इंग्लैंड की टीम पर जीत हासिल करना आसान तो नहीं होने वाला है।

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