Go to Live Updates

India vs England 4th T20 Live Cricket Scorecard: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला ब्रिस्टल में होने जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया के सामने सीरीज बचाने की चुनौती होगी। भारतीय टीम इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के साथ ही उतरती है या संजू सैमसन की वापसी होती है, यह भी देखने वाली बात होगी। इस मुकाबले में इंग्लैंड को जीत सीरीज में अजेय बढ़त दिला सकती है। भारत को अगर सीरीज में बने रहना है तो हर हाल में यह मुकाबला जीतना होगा। इससे पहले पिछले दोनों मैच हारने के बाद भारत सीरीज में 0-2 से पीछे है। जबकि पहला मुकाबला सीरीज का बारिश के कारण बेनतीजा रहा था।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

India in England, 5 T20I Series, 2026

England 

vs

India  

Match Yet To Begin ( Day – 4th T20I )
Match begins at 22:00 IST (16:30 GMT)

View Scorecard

Live Updates
20:51 (IST) 9 Jul 2026

कुछ ही देर में मैच का टॉस

अब से कुछ ही देर में तकरीबन 40 मिनट बाद रात 9.30 बजे (IST) मैच का टॉस होगा।

20:41 (IST) 9 Jul 2026

अक्षर पटेल का 100वां मैच

भारतीय टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल के लिए इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार को खेला जाने वाला चौथा टी20 मुकाबला बेहद खास है। अक्षर पटेल का यह 100वां टी20 मुकाबला होगा।

20:33 (IST) 9 Jul 2026

श्रेयस अय्यर का खराब कप्तानी रिकॉर्ड

श्रेयस अय्यर का कप्तानी रिकॉर्ड पिछले 12 मैचों में खराब रहा है। उन्होंने 10 मैच हारे हैं और एक में ही सिर्फ उन्हें जीत मिली है। एक मैच उनकी कप्तानी में बेनतीजा रहा है।

20:14 (IST) 9 Jul 2026

संजू-यशस्वी ओपनर, सूर्या कप्तान, रजत पाटीदार भी शामिल; भारतीय दिग्गज ने चुनी टीम इंडिया की खास प्लेइंग 11

भारतीय टीम के जिम्बाब्वे दौरे के लिए स्क्वाड में संजू सैमसन समेत कई धाकड़ खिलाड़ियों का नाम नहीं शामिल है। इस सीरीज में रजत पाटीदार को भी नहीं चुना गया है। जो खिलाड़ी टीम से बाहर हैं और एक्टिव भी हैं, उनको लेकर भारतीय दिग्गज ने एक खास प्लेइंग 11 चुनी है। ...पूरी जानकारी
20:08 (IST) 9 Jul 2026

भारत की संभावित प्लेइंग 11

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन/तिलक वर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती।

20:03 (IST) 9 Jul 2026

तिलक वर्मा की जगह पर खतरा

तिलक वर्मा जो इस सीरीज के लिए उपकप्तान हैं उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। तिलक लगातार आउट ऑफ फॉर्म हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी सवालों के घेरे में है। चौथे टी20 से वह बाहर भी हो सकते हैं।

19:58 (IST) 9 Jul 2026

ब्रिस्टल का रिकॉर्ड टीम इंडिया के लिए शानदार

ब्रिस्टल के इस ग्राउंड पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार है। भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक यहां एक टी20 मैच खेला गया है। ये मुकाबला साल 2018 में खेला गया था, जहां भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। इसके अलावा यहां एक भी मैच भारत नहीं हारा है।

19:53 (IST) 9 Jul 2026

ब्रिस्टल की पिच का कैसा रहेगा मिजाज?

ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड की पिच सपाट और बैटर्स के लिए मुफीद मानी जाती है। ऐसे में बल्‍लेबाजों को शॉट खेलने में आसानी होती है। इस ग्राउंड पर बॉल बैट पर अच्‍छी तरह आती है। मैदान छोटा होने के च‍लते बड़े शॉट लगाने में आसानी होती है। हालांकि, मौसम ओवरकास्ट होगा जिससे तेज गेंदबाजों के लिए भी थोड़ी मदद हो सकती है।

19:48 (IST) 9 Jul 2026

इंग्लैंड ने एक दिन पहले ही चुनी प्लेइंग 11

इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 में फिर से कोई बदलाव नहीं किया है और टीम की नजरें ब्रिस्टल में सीरीज कब्जाने पर हैं:-

फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग।

19:42 (IST) 9 Jul 2026

IND vs ENG 4th T20: ब्रिस्टल में कैसा रहेगा मौसम?

एक्यूवेदर के मुताबिक, ब्रिस्टल में मैच के दिन बारिश की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। हां लेकिन बादल छाए रहेंगे, तेज रफ्तार में हवा भी चल सकती है। इससे गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना ज्यादा है।

19:38 (IST) 9 Jul 2026

CWG 2026: 30 पदकों का बड़ा झटका, कुश्ती-बैडमिंटन समेत 6 खेलों के हटने से भारत की मेडल उम्मीदों पर संकट

ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में छह लोकप्रिय खेलों को हटाने का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है। बर्मिंघम 2022 में इन्हीं खेलों में भारत ने 30 पदक जीते थे। 2014, 2018 और 2022 के रिकॉर्ड बताते हैं कि इन खेलों में भारत का दबदबा रहा है। ऐसे में 2026 में मेडल टैली पर इसका सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है। ...पूरी जानकारी
19:35 (IST) 9 Jul 2026

कितने बजे होगा मैच का टॉस?

भारत बनाम इंग्लैंड चौथे टी20 मैच का टॉस भरतीय समय के मुताबिक रात 9.30 बजे होगा। इस मैच के लाइव एक्शन की शुरुआत रात 10 बजे से होगी।

19:23 (IST) 9 Jul 2026

क्या संजू सैमसन की होगी वापसी?

वैभव सूर्यवंशी को मौका देने के लिए संजू सैमसन को आराम देने या बाहर करने की बात कही गई थी। अब संजू की इस अहम मुकाबले में टीम में वापसी होती है या नहीं यह देखना दिलचस्प होगा। इस मुकाबले में अगर भारत हारा तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी।

19:22 (IST) 9 Jul 2026

वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा एक और मौका?

वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक अपना आईपीएल वाला जलवा नहीं दिखाया है। वह पहले दो मैच में 14 और 13 रन की पारियां ही खेल पाए हैं। अब तीसरे मैच में उन्हें एख और मौका मिलता है या नहीं यह देखने वाली बात होगी।

19:20 (IST) 9 Jul 2026

इंग्लैंड टीम का स्क्वाड

फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीप), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल राशिद, ल्यूक वुड, जॉर्डन कॉक्स, जेम्स कोल्स, रेहान अहमद, सोनी बेकर।

19:20 (IST) 9 Jul 2026

भारतीय टीम का स्क्वाड

संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वाशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई।

19:19 (IST) 9 Jul 2026

IND vs ENG 4th T20: कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?

भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला ब्रिस्टल के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। इस मैच का टॉस रात 9.30 को होगा।

19:18 (IST) 9 Jul 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत बनाम इंग्लैंड के बीच होने वाले चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच का लाइव अपडेट्स की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा इस मैच का स्कोरकार्ड भी आपको इस ब्लॉग में मिलेगा। साथ ही खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेगी।