India vs England 4th T20 Live Cricket Scorecard: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला ब्रिस्टल में होने जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया के सामने सीरीज बचाने की चुनौती होगी। भारतीय टीम इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के साथ ही उतरती है या संजू सैमसन की वापसी होती है, यह भी देखने वाली बात होगी। इस मुकाबले में इंग्लैंड को जीत सीरीज में अजेय बढ़त दिला सकती है। भारत को अगर सीरीज में बने रहना है तो हर हाल में यह मुकाबला जीतना होगा। इससे पहले पिछले दोनों मैच हारने के बाद भारत सीरीज में 0-2 से पीछे है। जबकि पहला मुकाबला सीरीज का बारिश के कारण बेनतीजा रहा था।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
India in England, 5 T20I Series, 2026
England
India
Match Yet To Begin ( Day – 4th T20I )
Match begins at 22:00 IST (16:30 GMT)
कुछ ही देर में मैच का टॉस
अब से कुछ ही देर में तकरीबन 40 मिनट बाद रात 9.30 बजे (IST) मैच का टॉस होगा।
अक्षर पटेल का 100वां मैच
भारतीय टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल के लिए इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार को खेला जाने वाला चौथा टी20 मुकाबला बेहद खास है। अक्षर पटेल का यह 100वां टी20 मुकाबला होगा।
श्रेयस अय्यर का खराब कप्तानी रिकॉर्ड
श्रेयस अय्यर का कप्तानी रिकॉर्ड पिछले 12 मैचों में खराब रहा है। उन्होंने 10 मैच हारे हैं और एक में ही सिर्फ उन्हें जीत मिली है। एक मैच उनकी कप्तानी में बेनतीजा रहा है।
संजू-यशस्वी ओपनर, सूर्या कप्तान, रजत पाटीदार भी शामिल; भारतीय दिग्गज ने चुनी टीम इंडिया की खास प्लेइंग 11
भारत की संभावित प्लेइंग 11
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन/तिलक वर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती।
तिलक वर्मा की जगह पर खतरा
तिलक वर्मा जो इस सीरीज के लिए उपकप्तान हैं उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। तिलक लगातार आउट ऑफ फॉर्म हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी सवालों के घेरे में है। चौथे टी20 से वह बाहर भी हो सकते हैं।
ब्रिस्टल का रिकॉर्ड टीम इंडिया के लिए शानदार
ब्रिस्टल के इस ग्राउंड पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार है। भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक यहां एक टी20 मैच खेला गया है। ये मुकाबला साल 2018 में खेला गया था, जहां भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी। इसके अलावा यहां एक भी मैच भारत नहीं हारा है।
ब्रिस्टल की पिच का कैसा रहेगा मिजाज?
ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड की पिच सपाट और बैटर्स के लिए मुफीद मानी जाती है। ऐसे में बल्लेबाजों को शॉट खेलने में आसानी होती है। इस ग्राउंड पर बॉल बैट पर अच्छी तरह आती है। मैदान छोटा होने के चलते बड़े शॉट लगाने में आसानी होती है। हालांकि, मौसम ओवरकास्ट होगा जिससे तेज गेंदबाजों के लिए भी थोड़ी मदद हो सकती है।
इंग्लैंड ने एक दिन पहले ही चुनी प्लेइंग 11
इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 में फिर से कोई बदलाव नहीं किया है और टीम की नजरें ब्रिस्टल में सीरीज कब्जाने पर हैं:-
फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग।
IND vs ENG 4th T20: ब्रिस्टल में कैसा रहेगा मौसम?
एक्यूवेदर के मुताबिक, ब्रिस्टल में मैच के दिन बारिश की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। हां लेकिन बादल छाए रहेंगे, तेज रफ्तार में हवा भी चल सकती है। इससे गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना ज्यादा है।
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कितने बजे होगा मैच का टॉस?
भारत बनाम इंग्लैंड चौथे टी20 मैच का टॉस भरतीय समय के मुताबिक रात 9.30 बजे होगा। इस मैच के लाइव एक्शन की शुरुआत रात 10 बजे से होगी।
क्या संजू सैमसन की होगी वापसी?
वैभव सूर्यवंशी को मौका देने के लिए संजू सैमसन को आराम देने या बाहर करने की बात कही गई थी। अब संजू की इस अहम मुकाबले में टीम में वापसी होती है या नहीं यह देखना दिलचस्प होगा। इस मुकाबले में अगर भारत हारा तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी।
वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा एक और मौका?
वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक अपना आईपीएल वाला जलवा नहीं दिखाया है। वह पहले दो मैच में 14 और 13 रन की पारियां ही खेल पाए हैं। अब तीसरे मैच में उन्हें एख और मौका मिलता है या नहीं यह देखने वाली बात होगी।
इंग्लैंड टीम का स्क्वाड
फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीप), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल राशिद, ल्यूक वुड, जॉर्डन कॉक्स, जेम्स कोल्स, रेहान अहमद, सोनी बेकर।
भारतीय टीम का स्क्वाड
संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वाशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई।
IND vs ENG 4th T20: कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?
भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला ब्रिस्टल के काउंटी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। इस मैच का टॉस रात 9.30 को होगा।
नमस्कार
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