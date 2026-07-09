India vs England 4th T20 Live Cricket Scorecard: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला ब्रिस्टल में होने जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया के सामने सीरीज बचाने की चुनौती होगी। भारतीय टीम इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के साथ ही उतरती है या संजू सैमसन की वापसी होती है, यह भी देखने वाली बात होगी। इस मुकाबले में इंग्लैंड को जीत सीरीज में अजेय बढ़त दिला सकती है। भारत को अगर सीरीज में बने रहना है तो हर हाल में यह मुकाबला जीतना होगा। इससे पहले पिछले दोनों मैच हारने के बाद भारत सीरीज में 0-2 से पीछे है। जबकि पहला मुकाबला सीरीज का बारिश के कारण बेनतीजा रहा था।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

India in England, 5 T20I Series, 2026 England

vs India

Match Yet To Begin ( Day – 4th T20I )

Match begins at 22:00 IST (16:30 GMT) View Scorecard

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