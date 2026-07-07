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India vs England 3rd T20I LIVE Cricket Scorecard: भारत-इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच नॉटिंघम के ट्रेंटब्रिज में मंगलवार (7 जुलाई) को खेला जाएगा। पहला मैच बारिश से धुल गया था। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की थी। इससे पहले भारतीय टीम को आयरलैंड दौरे पर 0-2 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था। भारत के नए कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अभी भी पहली जीत की तलाश है। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो गया है। तीसरे मैच में उनसे और अन्य बल्लेबाजों से अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद होगी। इंग्लैंड प्लेइंग 11 की घोषणा कर चुका है। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ।

India in England, 5 T20I Series, 2026

England 

vs

India  

Match Yet To Begin ( Day – 3rd T20I )
Match begins at 22:00 IST (16:30 GMT)

View Scorecard

Live Updates
20:36 (IST) 7 Jul 2026

भारतीय बल्लेबाजों का संघर्ष

पिछले छह महीनों से आईपीएल समेत अधिकांश मुकाबले सपाट विकेटों पर खेलने वाली भारतीय बल्लेबाजी इकाई इंग्लैंड की अतिरिक्त उछाल, गेंद की हरकत और सैम कुरन जैसे गेंदबाजों की विविधताओं के सामने संघर्ष करती दिखी है।

20:26 (IST) 7 Jul 2026

वैभव सूर्यवंशी से आक्रामक पारी की उम्मीद

ट्रेंटब्रिज की बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से एक बार फिर आक्रामक पारी की उम्मीद होगी। उनके साथ शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा भारतीय पारी की सबसे बड़ी उम्मीद हैं।

20:16 (IST) 7 Jul 2026

अर्शदीप सिंह का महंगा ओवर

तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने पिछले मैच में शुरुआती ओवर में दो विकेट समेत कुल तीन विकेट झटके थे, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक द्वारा उनके एक ओवर में बनाए गए 27 रन भी भारत की हार का बड़ा कारण बने।

20:16 (IST) 7 Jul 2026

बिश्नोई का खराब प्रदर्शन

मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 में बिश्नोई पूरी तरह लय से बाहर नजर आए। उन्होंने तीन 'बैक-फुट नो-बॉल' फेंकी और पारी के 17वें ओवर में 29 रन लुटाए। चार ओवर में बिना विकेट लिए 60 रन खर्च करने के बाद उनकी टीम में जगह पर सवाल उठने लगे हैं।

20:08 (IST) 7 Jul 2026

भारत कर सकता है एक बदलाव

पिछले T20I में बैटिंग करते समय श्रेयस अय्यर के हाथ में चोट लग गई थी, लेकिन इससे वह फील्डिंग करने उतरे। यानी चोट गंभीर नहीं है। भारतीय टीम में एक बदलाव हो सकता है। प्रिंस यादव को रवि बिश्नोई की जगह मौका मिल सकता है।

19:58 (IST) 7 Jul 2026

जोश टंग का घरेलू मैदान

जोश टंग ने ओल्ड ट्रैफर्ड में अपना T20I डेब्यू किया। वह तीन साल पहले नॉटिंघम से जुड़े होने के बावजूद ट्रेंटब्रिज में इस फॉर्मेट में अपना पहला होम गेम खेलेंगे। टंग ने अपने करियर में सिर्फ 22 T20 मैच खेले हैं

19:58 (IST) 7 Jul 2026

आदिल राशिद के पास बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका

आदिल राशिद अभी 164 विकेट ले चुके हैं। T20I विकेट लेने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचने के लिए दो विकेट चाहिए। राशिद खान 193 विकेट के साथ टेबल में सबसे ऊपर हैं।

19:48 (IST) 7 Jul 2026

इंग्लैंड की प्लेइंग 11

फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग।

19:41 (IST) 7 Jul 2026

जिम्बाब्वे दौरे और एशियन गेम्स में गौतम गंभीर नहीं होंगे भारत के कोच, वीवीएस लक्ष्मण संभालेंगे जिम्मेदारी

बीसीसीआई के लॉग रिकॉर्ड के अनुसार जुलाई के अंत में जिम्बाब्वे दौरे और सितंबर में एशियन गेम्स के लिए कोचिंग स्टाफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) से होगा। वीवीएस लक्ष्मण के सपोर्ट स्टाफ की अगुआई करने की उम्मीद है। ...और पढ़ें
19:37 (IST) 7 Jul 2026

भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर/प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती।

19:27 (IST) 7 Jul 2026

3 स्पिनर के साथ उतर सकता है भारत

ओल्ड ट्रैफर्ड में तीन स्पिनरों के साथ खेलना साफ तौर पर काम नहीं आया, लेकिन भारत नॉटिंघम में 3 स्पिनरों को फर खिला सकता है, जहां स्पिनरों (21.35) का बॉलिंग औसतक पेसर्स (27.35) से बेहतर है।

19:17 (IST) 7 Jul 2026

इंग्लैंड और भारत के बीच नॉटिंघम में खेला गया एक मैच

इंग्लैंड और भारत के बीच नॉटिंघम में खेला गया एकमात्र टी20 मैच 2022 में मेजबान टीम जीती है।

19:07 (IST) 7 Jul 2026

अक्षर पटेल ने रचा इतिहास

अक्षर पटेल टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय स्पिनर बन गए, यह उपलब्धि उन्होंने पिछले मैच में हासिल की थी।

18:57 (IST) 7 Jul 2026

इंग्लैंड स्क्वॉड

फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, विल जैक्स, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोश टंग, सोनी बेकर, रेहान अहमद, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, साकिब महमूद, ल्यूक वुड।

18:47 (IST) 7 Jul 2026

भारत स्क्वॉड

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव

18:42 (IST) 7 Jul 2026

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली जीत की तलाश

भारत के नए कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अभी भी पहली जीत की तलाश है। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो गया। तीसरे मैच में उनसे और अन्य बल्लेबाजों से अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद होगी।

18:39 (IST) 7 Jul 2026

इंग्लैंड 1-0 से आगे

भारत-इंग्लैंड के बीच पहला मैच बारिश से धुल गया था। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की थी। इससे पहले भारतीय टीम को आयरलैंड दौरे पर 0-2 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था।

18:37 (IST) 7 Jul 2026

यहां देखें भारत बनाम इंग्लैंड मैच से जुड़े अपडेट्स

नमस्कार। भारत-इंग्लैंड सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। 2 मैचों के बाद सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। सीरीज का तीसरा मैच में नॉटिंघम में होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम भारत बनाम इंग्लैंड मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।