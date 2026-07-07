India vs England 3rd T20I LIVE Cricket Scorecard: भारत-इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच नॉटिंघम के ट्रेंटब्रिज में मंगलवार (7 जुलाई) को खेला जाएगा। पहला मैच बारिश से धुल गया था। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की थी। इससे पहले भारतीय टीम को आयरलैंड दौरे पर 0-2 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था। भारत के नए कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अभी भी पहली जीत की तलाश है। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो गया है। तीसरे मैच में उनसे और अन्य बल्लेबाजों से अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद होगी। इंग्लैंड प्लेइंग 11 की घोषणा कर चुका है। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ।

India in England, 5 T20I Series, 2026 England

vs India

Match Yet To Begin ( Day – 3rd T20I )

Match begins at 22:00 IST (16:30 GMT) View Scorecard

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