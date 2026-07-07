India vs England 3rd T20I LIVE Cricket Scorecard: भारत-इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मैच नॉटिंघम के ट्रेंटब्रिज में मंगलवार (7 जुलाई) को खेला जाएगा। पहला मैच बारिश से धुल गया था। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की थी। इससे पहले भारतीय टीम को आयरलैंड दौरे पर 0-2 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था। भारत के नए कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अभी भी पहली जीत की तलाश है। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो गया है। तीसरे मैच में उनसे और अन्य बल्लेबाजों से अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद होगी। इंग्लैंड प्लेइंग 11 की घोषणा कर चुका है। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ।
India in England, 5 T20I Series, 2026
England
India
Match Yet To Begin ( Day – 3rd T20I )
Match begins at 22:00 IST (16:30 GMT)
भारतीय बल्लेबाजों का संघर्ष
पिछले छह महीनों से आईपीएल समेत अधिकांश मुकाबले सपाट विकेटों पर खेलने वाली भारतीय बल्लेबाजी इकाई इंग्लैंड की अतिरिक्त उछाल, गेंद की हरकत और सैम कुरन जैसे गेंदबाजों की विविधताओं के सामने संघर्ष करती दिखी है।
वैभव सूर्यवंशी से आक्रामक पारी की उम्मीद
ट्रेंटब्रिज की बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी से एक बार फिर आक्रामक पारी की उम्मीद होगी। उनके साथ शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा भारतीय पारी की सबसे बड़ी उम्मीद हैं।
अर्शदीप सिंह का महंगा ओवर
तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने पिछले मैच में शुरुआती ओवर में दो विकेट समेत कुल तीन विकेट झटके थे, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक द्वारा उनके एक ओवर में बनाए गए 27 रन भी भारत की हार का बड़ा कारण बने।
बिश्नोई का खराब प्रदर्शन
मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 में बिश्नोई पूरी तरह लय से बाहर नजर आए। उन्होंने तीन 'बैक-फुट नो-बॉल' फेंकी और पारी के 17वें ओवर में 29 रन लुटाए। चार ओवर में बिना विकेट लिए 60 रन खर्च करने के बाद उनकी टीम में जगह पर सवाल उठने लगे हैं।
भारत कर सकता है एक बदलाव
पिछले T20I में बैटिंग करते समय श्रेयस अय्यर के हाथ में चोट लग गई थी, लेकिन इससे वह फील्डिंग करने उतरे। यानी चोट गंभीर नहीं है। भारतीय टीम में एक बदलाव हो सकता है। प्रिंस यादव को रवि बिश्नोई की जगह मौका मिल सकता है।
जोश टंग का घरेलू मैदान
जोश टंग ने ओल्ड ट्रैफर्ड में अपना T20I डेब्यू किया। वह तीन साल पहले नॉटिंघम से जुड़े होने के बावजूद ट्रेंटब्रिज में इस फॉर्मेट में अपना पहला होम गेम खेलेंगे। टंग ने अपने करियर में सिर्फ 22 T20 मैच खेले हैं
आदिल राशिद के पास बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका
आदिल राशिद अभी 164 विकेट ले चुके हैं। T20I विकेट लेने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचने के लिए दो विकेट चाहिए। राशिद खान 193 विकेट के साथ टेबल में सबसे ऊपर हैं।
इंग्लैंड की प्लेइंग 11
फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग।
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भारत की संभावित प्लेइंग 11
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर/प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती।
3 स्पिनर के साथ उतर सकता है भारत
ओल्ड ट्रैफर्ड में तीन स्पिनरों के साथ खेलना साफ तौर पर काम नहीं आया, लेकिन भारत नॉटिंघम में 3 स्पिनरों को फर खिला सकता है, जहां स्पिनरों (21.35) का बॉलिंग औसतक पेसर्स (27.35) से बेहतर है।
इंग्लैंड और भारत के बीच नॉटिंघम में खेला गया एक मैच
इंग्लैंड और भारत के बीच नॉटिंघम में खेला गया एकमात्र टी20 मैच 2022 में मेजबान टीम जीती है।
अक्षर पटेल ने रचा इतिहास
अक्षर पटेल टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय स्पिनर बन गए, यह उपलब्धि उन्होंने पिछले मैच में हासिल की थी।
इंग्लैंड स्क्वॉड
फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, विल जैक्स, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोश टंग, सोनी बेकर, रेहान अहमद, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, साकिब महमूद, ल्यूक वुड।
भारत स्क्वॉड
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली जीत की तलाश
भारत के नए कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अभी भी पहली जीत की तलाश है। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो गया। तीसरे मैच में उनसे और अन्य बल्लेबाजों से अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद होगी।
इंग्लैंड 1-0 से आगे
भारत-इंग्लैंड के बीच पहला मैच बारिश से धुल गया था। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की थी। इससे पहले भारतीय टीम को आयरलैंड दौरे पर 0-2 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था।
यहां देखें भारत बनाम इंग्लैंड मैच से जुड़े अपडेट्स
नमस्कार। भारत-इंग्लैंड सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। 2 मैचों के बाद सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। सीरीज का तीसरा मैच में नॉटिंघम में होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम भारत बनाम इंग्लैंड मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।