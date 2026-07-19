India vs England 3rd ODI Live Cricket Scorecard: भारत-इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच रविवार (19 जुलाई) को लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहला मैच जीती थी। दूसरे में इंग्लैंड ने जीत दर्ज करके सीरीज 1-1 से बराबर कर ली थी। तीसरे मैच में निगाहें रोहित शर्मा पर होंगी। खबर है कि चयनकर्ताओं में रोहित शर्मा से आगे बढ़ने का मन बना लिया है। दोनों मैचों में रोहित जूझते दिखे हैं। ऐसे में यह मैच उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। भारतीय टीम के लिए ब्रिटेन का यह दौरा अच्छा नहीं रहा। आयरलैंड और इंग्लैंड से टी20 सीरीज में उसे क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी। वनडे सीरीज हारने पर गौतम गंभीर पर काफी सवाल उठेंगे। शुभमन गिल की कप्तानी में यह चौथी वनडे सीरीज है। केवल 1 ही जीत सकी है। भारतीय टीम को लॉर्ड्स में 22 साल से जीत का इंतजार है। 2004 के बाद वह यहां एक भी वनडे मैच नहीं जीती है।
India in England, 3 ODI Series, 2026
England
India
Match Yet To Begin ( Day – 3rd ODI )
Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT)
भारत का स्क्वाड
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, केएल राहुल, कुलदीप यादव, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव।
भारतीय टीम के स्क्वाड में एक बदलाव
भारतीय टीम के स्क्वाड में एक बदलाव हुआ है। वाशिंगटन सुंदर चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर हो गए। उनकी जग हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया।
भारतीय टीम को लॉर्ड्स में 22 साल से जीत का इंतजार
भारतीय टीम को लॉर्ड्स में 22 साल से जीत का इंतजार है। 2004 के बाद वह यहां एक भी वनडे मैच नहीं जीती है।
शुभमन गिल की कप्तानी में चौथी वनडे सीरीज
शुभमन गिल की कप्तानी में यह चौथी वनडे सीरीज है। भारतीय टीम केवल 1 ही जीत सकी है। ऑस्ट्रेलिया में उसे हार मिली। साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड ने हराया। अफगानिस्तान के खिलाफ जीत मिली।
भारत के लिए सीरीज जीतना क्यों जरूरी
भारतीय टीम के लिए ब्रिटेन का यह दौरा अच्छा नहीं रहा। आयरलैंड और इंग्लैंड से टी20 सीरीज में उसे क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी। वनडे सीरीज हारने पर गौतम गंभीर पर काफी सवाल उठेंगे।
रोहित शर्मा पर होंगी निगाहें
लॉर्ड्स में निगाहें रोहित शर्मा पर होंगी। खबर है कि चयनकर्ताओं में रोहित शर्मा से आगे बढ़ने का मन बना लिया है। दोनों मैचों में रोहित जूझते दिखे हैं। ऐसे में यह मैच उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा।
सीरीज के विजेता का निर्णय होगा
3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम पहला मैच जीती थी। दूसरे में इंग्लैंड ने जीत दर्ज करके सीरीज 1-1 से बराबर कर ली थी। तीसरा मैच सीरीज के विजेता का निर्णय करेगा।
यहां देखें भारत बनाम इंग्लैंड मैच से जुड़े अपडेट्स
नमस्कार। भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज के तीसरे मैच के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के तीसरे मैच में भारत का इंग्लैंड से मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया बनाम इंग्लैंड मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।