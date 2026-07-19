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India vs England 3rd ODI Live Cricket Scorecard: भारत-इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच रविवार (19 जुलाई) को लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहला मैच जीती थी। दूसरे में इंग्लैंड ने जीत दर्ज करके सीरीज 1-1 से बराबर कर ली थी। तीसरे मैच में निगाहें रोहित शर्मा पर होंगी। खबर है कि चयनकर्ताओं में रोहित शर्मा से आगे बढ़ने का मन बना लिया है। दोनों मैचों में रोहित जूझते दिखे हैं। ऐसे में यह मैच उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। भारतीय टीम के लिए ब्रिटेन का यह दौरा अच्छा नहीं रहा। आयरलैंड और इंग्लैंड से टी20 सीरीज में उसे क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी। वनडे सीरीज हारने पर गौतम गंभीर पर काफी सवाल उठेंगे। शुभमन गिल की कप्तानी में यह चौथी वनडे सीरीज है। केवल 1 ही जीत सकी है। भारतीय टीम को लॉर्ड्स में 22 साल से जीत का इंतजार है। 2004 के बाद वह यहां एक भी वनडे मैच नहीं जीती है।

India in England, 3 ODI Series, 2026

England 

vs

India  

Match Yet To Begin ( Day – 3rd ODI )
Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT)

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Live Updates
13:55 (IST) 19 Jul 2026

भारत का स्क्वाड

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, गुरनूर बराड़, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, केएल राहुल, कुलदीप यादव, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव।

13:52 (IST) 19 Jul 2026

भारतीय टीम के स्क्वाड में एक बदलाव

भारतीय टीम के स्क्वाड में एक बदलाव हुआ है। वाशिंगटन सुंदर चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर हो गए। उनकी जग हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया।

13:48 (IST) 19 Jul 2026

भारतीय टीम को लॉर्ड्स में 22 साल से जीत का इंतजार

भारतीय टीम को लॉर्ड्स में 22 साल से जीत का इंतजार है। 2004 के बाद वह यहां एक भी वनडे मैच नहीं जीती है।

13:43 (IST) 19 Jul 2026

शुभमन गिल की कप्तानी में चौथी वनडे सीरीज

शुभमन गिल की कप्तानी में यह चौथी वनडे सीरीज है। भारतीय टीम केवल 1 ही जीत सकी है। ऑस्ट्रेलिया में उसे हार मिली। साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड ने हराया। अफगानिस्तान के खिलाफ जीत मिली।

13:40 (IST) 19 Jul 2026

भारत के लिए सीरीज जीतना क्यों जरूरी

भारतीय टीम के लिए ब्रिटेन का यह दौरा अच्छा नहीं रहा। आयरलैंड और इंग्लैंड से टी20 सीरीज में उसे क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी। वनडे सीरीज हारने पर गौतम गंभीर पर काफी सवाल उठेंगे।

13:38 (IST) 19 Jul 2026

रोहित शर्मा पर होंगी निगाहें

लॉर्ड्स में निगाहें रोहित शर्मा पर होंगी। खबर है कि चयनकर्ताओं में रोहित शर्मा से आगे बढ़ने का मन बना लिया है। दोनों मैचों में रोहित जूझते दिखे हैं। ऐसे में यह मैच उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा।

13:37 (IST) 19 Jul 2026

सीरीज के विजेता का निर्णय होगा

3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम पहला मैच जीती थी। दूसरे में इंग्लैंड ने जीत दर्ज करके सीरीज 1-1 से बराबर कर ली थी। तीसरा मैच सीरीज के विजेता का निर्णय करेगा।

13:36 (IST) 19 Jul 2026

यहां देखें भारत बनाम इंग्लैंड मैच से जुड़े अपडेट्स

नमस्कार। भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज के तीसरे मैच के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के तीसरे मैच में भारत का इंग्लैंड से मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया बनाम इंग्लैंड मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।