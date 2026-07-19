India vs England 3rd ODI Live Cricket Scorecard: भारत-इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच रविवार (19 जुलाई) को लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहला मैच जीती थी। दूसरे में इंग्लैंड ने जीत दर्ज करके सीरीज 1-1 से बराबर कर ली थी। तीसरे मैच में निगाहें रोहित शर्मा पर होंगी। खबर है कि चयनकर्ताओं में रोहित शर्मा से आगे बढ़ने का मन बना लिया है। दोनों मैचों में रोहित जूझते दिखे हैं। ऐसे में यह मैच उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। भारतीय टीम के लिए ब्रिटेन का यह दौरा अच्छा नहीं रहा। आयरलैंड और इंग्लैंड से टी20 सीरीज में उसे क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी। वनडे सीरीज हारने पर गौतम गंभीर पर काफी सवाल उठेंगे। शुभमन गिल की कप्तानी में यह चौथी वनडे सीरीज है। केवल 1 ही जीत सकी है। भारतीय टीम को लॉर्ड्स में 22 साल से जीत का इंतजार है। 2004 के बाद वह यहां एक भी वनडे मैच नहीं जीती है।

India in England, 3 ODI Series, 2026 England

vs India

Match Yet To Begin ( Day – 3rd ODI )

Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT) View Scorecard

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