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India vs England 2nd T20 Live Cricket Scorecard: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज शाम 7.00 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इस मैच में टॉस का वक्त शाम 6.30 बजे का होगा। इस मैच में श्रेयस अय्यर की नजर जीत पर होगी जिससे कि वो बतौर कप्तान अपनी पहली जीत टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हासिल कर पाएं।

India in England, 5 T20I Series, 2026

England 

vs

India  

Match Yet To Begin ( Day – 2nd T20I )
Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT)

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दोनों देशों के बीच इस टी20 सीरीज का पहला मैच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया था, लेकिन इस मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं खेला जा सका था। उस मुकाबले में भारत ने बैटिंग की थी, लेकिन इंग्लैंड बैटिंग नहीं कर पाया था। भारत की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन संजू सैमसन, इशान किशन जैसे बैटर ने निराश किया था। वैसे दूसरे मैच में वैभव सूर्यवंशी पर भी नजर रहेगी कि उनका डेब्यू हो पाता है या नहीं। हालांकि टीम मैनेजमेंट की तरफ से इशारा दे दिया गया है कि वैभव को इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन क्रिकेट फैंस उन्हें खेलते देखना चाहते हैं।

Live Updates
16:33 (IST) 4 Jul 2026

IND vs ENG 2nd T20I Match Today: श्रेयस को पहली जीत की तलाश

श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान अब तक तीन टी20आई मैचों में कप्तानी की है, लेकिन उन्हें अब तक कोई जीत नहीं मिली है। उन्हें पहली जीत की तलाश है। श्रेयस ने अपने पहले दो मैच आयरलैंड के खिलाफ गंवा दिए थे जबकि इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा मैच बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था।

16:32 (IST) 4 Jul 2026

IND vs ENG 2nd T20I Match Today: इंग्लैंड की टीम

फिल सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, ल्यूक वुड, साकिब महमूद, जॉर्डन कॉक्स, जेम्स कोल्स, रेहान अहमद, सोनी बेकर।

16:31 (IST) 4 Jul 2026
IND vs ENG 2nd T20I Match Today: भारतीय टीम

संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, सूर्यांश शेडगे, प्रिंस यादव, वाशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा।

16:30 (IST) 4 Jul 2026

IND vs ENG 2nd T20I Match Today: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 मैच

नमस्कार, जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टी20 मैच मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपतक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही आप खेल व क्रिकेट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए भी हमारे साथ बने रहें।