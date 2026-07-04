India vs England 2nd T20 Live Cricket Scorecard: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज शाम 7.00 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इस मैच में टॉस का वक्त शाम 6.30 बजे का होगा। इस मैच में श्रेयस अय्यर की नजर जीत पर होगी जिससे कि वो बतौर कप्तान अपनी पहली जीत टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हासिल कर पाएं।

India in England, 5 T20I Series, 2026 England

vs India

Match Yet To Begin ( Day – 2nd T20I )

Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT) View Scorecard

दोनों देशों के बीच इस टी20 सीरीज का पहला मैच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया था, लेकिन इस मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं खेला जा सका था। उस मुकाबले में भारत ने बैटिंग की थी, लेकिन इंग्लैंड बैटिंग नहीं कर पाया था। भारत की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन संजू सैमसन, इशान किशन जैसे बैटर ने निराश किया था। वैसे दूसरे मैच में वैभव सूर्यवंशी पर भी नजर रहेगी कि उनका डेब्यू हो पाता है या नहीं। हालांकि टीम मैनेजमेंट की तरफ से इशारा दे दिया गया है कि वैभव को इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन क्रिकेट फैंस उन्हें खेलते देखना चाहते हैं।

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