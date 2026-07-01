India vs England 1st T20 Live Cricket Scorecard: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहला मुकाबला चेस्टर ली स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा। आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज हारने के बाद नए कप्तान श्रेयस अय्यर पर निश्चित ही दबाव होगा और सामने है इंग्लैंड की कठिन चुनौती। इंग्लैंड की टीम एक दिन पहले अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर चुकी है। भारत किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरता है यह देखने वाली बात होगी। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर एक बार फिर से नजरें टिकी होंगी। देखना होगा कि 15 साल के खिलाड़ी को इतिहास रचने का मौका मिलता है या नहीं? बारिश का पूर्वानुमान है, ऐसे में मौसम मैच का मजा किरकिरा कर सकता है।
यहां देखें भारत बनाम इंग्लैंड पहले टी20 मैच का लाइव स्कोरकार्ड
India in England, 5 T20I Series, 2026
England
India
Match Yet To Begin ( Day – 1st T20I )
Match begins at 22:00 IST (16:30 GMT)
कितने बजे होगा टॉस?
पहले टी20 मैच का टॉस भारतीय समयानुसार रात 9.30 बजे होगा और इंग्लैंड के लोकल समय के मुताबिक वहां टॉस शाम 5 बजे होगा। मैच की शुरुआत भारत में रात 10 बजे से होगी।
इंग्लैंड को भारत के खिलाफ जीत का इंतजार
इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ 2019 से कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं जीत पाई है। इसमें 2021, 2022 और 2025 की टी20 और वनडे सीरीज की हार शामिल हैं।
2021 के बाद लगातार तीन टी20 नहीं हारा भारत
भारतीय टीम आयरलैंड से दो मैच हारकर आई है, अगर यहां हारी तो 5 साल बाद ऐसा होगा कि लगातार तीन टी20 टीम इंडिया ने गंवाए। इससे पहले 2021 में लगातार चार टी20 मैच भारत हारा था।
भारतीय टीम पर होगा दबाव
आयरलैंड में दोनों टी20 हारने के बाद भारतीय टीम पर निश्चित दबाव होगा। श्रेयस अय्यर को बतौर कप्तान पहली टी20 इंटरनेशनल जीत का इंतजार है।
भारत ने जीते पिछले 5 में से चार मैच
इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 5 टी20 मैचों की अगर बात करें तो भारत को 4 में जीत मिली है जिसमें वानखेड़े स्टेडियम में 2026 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड पर 7 रन से मिली जीत भी शामिल है।
भारत-इंग्लैंड का हेड टू हेड रिकॉर्ड
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच हेड टू हेड मुकाबलों में भारत का पलड़ा अब तक भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच 29 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें भारत को 18 मैचों में जीत मिली है जबकि इंग्लैंड की टीम को 11 मैचों में जीत मिली है।
170-180 के स्कोर में हो सकती है टक्कर
इस मैदान पर खेले गए पिछले पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 163.2 रहा है और भारत-इंग्लैंड के दौरान होने वाले मुकाबले में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने अगर 170-180 रन बना लिए तो वो विरोधी टीम को टक्कर दे सकती है।
चेस्टर ली स्ट्रीट में कैसा रहेगा पिच का मिजाज?
यहां की पिच आमतौर पर शुरुआती छह ओवरों में सीमर्स को मदद करती है बादल छाए रहने पर यहां गेंद स्विंग और मूव होती है, लेकिन बाद में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है। सीधी तरफ बाउंड्री छोटी होने के कारण पारी के आखिरी ओवरों में तेजी से ज्यादा रन बन सकते हैं।
तेज गेंदबाजों को मिल सकती है मदद
इंग्लैंड में आमतौर पर बादल छाए रहने से स्विंग गेंदबाजों को और ज्यादा मदद मिलती है। हालांकि यह नाइट गेम है इसलिए बाद में तापमान गिरेगा और अगर बारिश नहीं हुई तो दूसरी पारी में ओस पड़ सकती है।
IND vs ENG 1st T20 Playing 11: संजू-अभिषेक ओपनर, वैभव का खेलना मुश्किल; इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 के लिए संभावित प्लेइंग 11
चेस्टर ली स्ट्रीट में शाम को हर घंटे का बारिश का पूर्वानुमान
इंग्लैंड के समय के मुताबिक:-
शाम 5 बजे (टॉस का निर्धारित समय): 70%
शाम 6 बजे: 53%
शाम 7 बजे: 63%
रात 8 बजे: 75%
रात 9 बजे: 75%
रात 10 बजे: 80%
बारिश के कारण मैच पर खतरा
बारिश के कारण चेस्टर ली स्ट्रीट में होने वाले मैच पर खतरा भी मंडरा रहा है। इस मैच के दौरान लगातार बारिश की संभावना है। लोकल इंग्लैंड के समय के मुताबिक शाम 5 बजे टॉस होना है और उस वक्त भी 70 प्रतिशत बारिश की संभावना है।
पहले टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11
संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती/रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।
इंग्लैंड के प्रमुख तेज गेंदबाज बाहर
पहले मैच में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, सोनी बेकर और रेहान अहमद जैसे को मौका नहीं मिला। आर्चर और टंग 29 जून को समाप्त हुए इंग्लैंड-न्यूजीलैंड टेस्ट मैच का हिस्सा थे।
भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर किया अभ्यास
वरुण चक्रवर्ती स्क्वाड का हिस्सा
भारत के मौजूदा समय में वर्ल्ड क्लास टी20 स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम में वापसी हुई है। इंजरी से रिकवरी के कारण वह आयरलैंड सीरीज में नहीं खेल पाए थे। देखना होगा कि पहले टी20 के लिए वह फिट हैं या नहीं।
अभिषेक-संजू की जोड़ी ही करेगी ओपनिंग
यानी अगर वैभव नहीं खेलते हैं तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी ही फिर से पारी की शुरुआत करती नजर आ सकती है। इशान किशन पर भी नंबर 3 की बड़ी जिम्मेदारी इंग्लैंड में होगी।
वैभव सूर्यवंशी को करना पड़ सकता है इंतजार
वैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 में डेब्यू के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। कोच रियान टेन डशकाटे और फिर कप्तान श्रेयस अय्यर के बयान से साफ संकेत मिल चुके हैं कि, विश्व विजेता खिलाड़ियों को अभी मौके मिलेंगे।
पहले टी20 के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11
फिल साल्ट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल रशीद और ल्यूक वुड।
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इंग्लैंड सीरीज के लिए भारत का टी20 स्क्वाड
संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वाशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई।
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर होगी नजर
आयरलैंड सीरीज में दो मैचों के इंतजार के बाद अब एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू पर नजरें टिकी होंगी। देखना होगा कि पहले टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड की सरजमीं पर वैभव डेब्यू करते हैं या नहीं।
IND vs ENG 1st T20 LIVE: कब और कहां होगा मुकाबला?
भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20 मैच चेस्टर ली स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा। इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से होगी। जबकि मैच का टॉस रात 9.30 बजे होगा।
नमस्कार
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