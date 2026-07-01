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India vs England 1st T20 Live Cricket Scorecard: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहला मुकाबला चेस्टर ली स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा। आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज हारने के बाद नए कप्तान श्रेयस अय्यर पर निश्चित ही दबाव होगा और सामने है इंग्लैंड की कठिन चुनौती। इंग्लैंड की टीम एक दिन पहले अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर चुकी है। भारत किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरता है यह देखने वाली बात होगी। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर एक बार फिर से नजरें टिकी होंगी। देखना होगा कि 15 साल के खिलाड़ी को इतिहास रचने का मौका मिलता है या नहीं? बारिश का पूर्वानुमान है, ऐसे में मौसम मैच का मजा किरकिरा कर सकता है।

यहां देखें भारत बनाम इंग्लैंड पहले टी20 मैच का लाइव स्कोरकार्ड

India in England, 5 T20I Series, 2026

England 

vs

India  

Match Yet To Begin ( Day – 1st T20I )
Match begins at 22:00 IST (16:30 GMT)

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Live Updates
20:52 (IST) 1 Jul 2026

कितने बजे होगा टॉस?

पहले टी20 मैच का टॉस भारतीय समयानुसार रात 9.30 बजे होगा और इंग्लैंड के लोकल समय के मुताबिक वहां टॉस शाम 5 बजे होगा। मैच की शुरुआत भारत में रात 10 बजे से होगी।

20:44 (IST) 1 Jul 2026

इंग्लैंड को भारत के खिलाफ जीत का इंतजार

इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ 2019 से कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं जीत पाई है। इसमें 2021, 2022 और 2025 की टी20 और वनडे सीरीज की हार शामिल हैं।

20:39 (IST) 1 Jul 2026

2021 के बाद लगातार तीन टी20 नहीं हारा भारत

भारतीय टीम आयरलैंड से दो मैच हारकर आई है, अगर यहां हारी तो 5 साल बाद ऐसा होगा कि लगातार तीन टी20 टीम इंडिया ने गंवाए। इससे पहले 2021 में लगातार चार टी20 मैच भारत हारा था।

20:34 (IST) 1 Jul 2026

भारतीय टीम पर होगा दबाव

आयरलैंड में दोनों टी20 हारने के बाद भारतीय टीम पर निश्चित दबाव होगा। श्रेयस अय्यर को बतौर कप्तान पहली टी20 इंटरनेशनल जीत का इंतजार है।

20:29 (IST) 1 Jul 2026

भारत ने जीते पिछले 5 में से चार मैच

इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 5 टी20 मैचों की अगर बात करें तो भारत को 4 में जीत मिली है जिसमें वानखेड़े स्टेडियम में 2026 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड पर 7 रन से मिली जीत भी शामिल है।

20:25 (IST) 1 Jul 2026

भारत-इंग्लैंड का हेड टू हेड रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच हेड टू हेड मुकाबलों में भारत का पलड़ा अब तक भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच 29 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें भारत को 18 मैचों में जीत मिली है जबकि इंग्लैंड की टीम को 11 मैचों में जीत मिली है।

20:19 (IST) 1 Jul 2026

170-180 के स्कोर में हो सकती है टक्कर

इस मैदान पर खेले गए पिछले पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 163.2 रहा है और भारत-इंग्लैंड के दौरान होने वाले मुकाबले में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने अगर 170-180 रन बना लिए तो वो विरोधी टीम को टक्कर दे सकती है।

20:15 (IST) 1 Jul 2026

चेस्टर ली स्ट्रीट में कैसा रहेगा पिच का मिजाज?

यहां की पिच आमतौर पर शुरुआती छह ओवरों में सीमर्स को मदद करती है बादल छाए रहने पर यहां गेंद स्विंग और मूव होती है, लेकिन बाद में बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है। सीधी तरफ बाउंड्री छोटी होने के कारण पारी के आखिरी ओवरों में तेजी से ज्यादा रन बन सकते हैं।

20:10 (IST) 1 Jul 2026

तेज गेंदबाजों को मिल सकती है मदद

इंग्लैंड में आमतौर पर बादल छाए रहने से स्विंग गेंदबाजों को और ज्यादा मदद मिलती है। हालांकि यह नाइट गेम है इसलिए बाद में तापमान गिरेगा और अगर बारिश नहीं हुई तो दूसरी पारी में ओस पड़ सकती है।

20:07 (IST) 1 Jul 2026

IND vs ENG 1st T20 Playing 11: संजू-अभिषेक ओपनर, वैभव का खेलना मुश्किल; इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 के लिए संभावित प्लेइंग 11

India vs England Squad, IND vs ENG 1st T20 Match Playing 11: भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 1 जुलाई को चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर अटकलें हैं, जानते हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। ...यहां पढ़ें
20:00 (IST) 1 Jul 2026

चेस्टर ली स्ट्रीट में शाम को हर घंटे का बारिश का पूर्वानुमान

इंग्लैंड के समय के मुताबिक:-

शाम 5 बजे (टॉस का निर्धारित समय): 70%

शाम 6 बजे: 53%

शाम 7 बजे: 63%

रात 8 बजे: 75%

रात 9 बजे: 75%

रात 10 बजे: 80%

20:00 (IST) 1 Jul 2026

बारिश के कारण मैच पर खतरा

बारिश के कारण चेस्टर ली स्ट्रीट में होने वाले मैच पर खतरा भी मंडरा रहा है। इस मैच के दौरान लगातार बारिश की संभावना है। लोकल इंग्लैंड के समय के मुताबिक शाम 5 बजे टॉस होना है और उस वक्त भी 70 प्रतिशत बारिश की संभावना है।

19:58 (IST) 1 Jul 2026

पहले टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती/रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।

19:53 (IST) 1 Jul 2026

इंग्लैंड के प्रमुख तेज गेंदबाज बाहर

पहले मैच में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, सोनी बेकर और रेहान अहमद जैसे को मौका नहीं मिला। आर्चर और टंग 29 जून को समाप्त हुए इंग्लैंड-न्यूजीलैंड टेस्ट मैच का हिस्सा थे।

19:48 (IST) 1 Jul 2026

भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर किया अभ्यास

https://twitter.com/BCCI/status/2072296664208150608

19:45 (IST) 1 Jul 2026

वरुण चक्रवर्ती स्क्वाड का हिस्सा

भारत के मौजूदा समय में वर्ल्ड क्लास टी20 स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम में वापसी हुई है। इंजरी से रिकवरी के कारण वह आयरलैंड सीरीज में नहीं खेल पाए थे। देखना होगा कि पहले टी20 के लिए वह फिट हैं या नहीं।

19:42 (IST) 1 Jul 2026

अभिषेक-संजू की जोड़ी ही करेगी ओपनिंग

यानी अगर वैभव नहीं खेलते हैं तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी ही फिर से पारी की शुरुआत करती नजर आ सकती है। इशान किशन पर भी नंबर 3 की बड़ी जिम्मेदारी इंग्लैंड में होगी।

19:40 (IST) 1 Jul 2026

वैभव सूर्यवंशी को करना पड़ सकता है इंतजार

वैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 में डेब्यू के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। कोच रियान टेन डशकाटे और फिर कप्तान श्रेयस अय्यर के बयान से साफ संकेत मिल चुके हैं कि, विश्व विजेता खिलाड़ियों को अभी मौके मिलेंगे।

19:33 (IST) 1 Jul 2026

पहले टी20 के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11

फिल साल्ट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल रशीद और ल्यूक वुड।

19:32 (IST) 1 Jul 2026

ODI में एक पारी में सबसे ज्यादा शून्य, 3 बार पाकिस्तान के 6-6 बल्लेबाज 0 पर आउट, ये है पूरी लिस्ट

वनडे क्रिकेट में किसी एक पारी में छह बल्लेबाजों का शून्य पर आउट होना बेहद दुर्लभ है। यह अनचाहा रिकॉर्ड अब तक छह बार बन चुका है। इसमें तीन बार पाकिस्तान शामिल रहा है। जानिए वनडे इतिहास की सबसे शर्मनाक बल्लेबाजी पारियों और उनसे जुड़े आंकड़े। ...अधिक जानकारी
19:31 (IST) 1 Jul 2026

इंग्लैंड सीरीज के लिए भारत का टी20 स्क्वाड

संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वाशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई।

19:30 (IST) 1 Jul 2026

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर होगी नजर

आयरलैंड सीरीज में दो मैचों के इंतजार के बाद अब एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी के इंटरनेशनल डेब्यू पर नजरें टिकी होंगी। देखना होगा कि पहले टी20 इंटरनेशनल में इंग्लैंड की सरजमीं पर वैभव डेब्यू करते हैं या नहीं।

19:29 (IST) 1 Jul 2026

IND vs ENG 1st T20 LIVE: कब और कहां होगा मुकाबला?

भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20 मैच चेस्टर ली स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा। इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से होगी। जबकि मैच का टॉस रात 9.30 बजे होगा।

19:28 (IST) 1 Jul 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको भारत बनाम इंग्लैंड पहले टी20 मैच के सभी लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। इसके अलावा खेल जगत की अन्य खबरों के लिए भी आप इस लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रह सकते हैं।