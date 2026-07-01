India vs England 1st T20 Live Cricket Scorecard: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। पहला मुकाबला चेस्टर ली स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा। आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज हारने के बाद नए कप्तान श्रेयस अय्यर पर निश्चित ही दबाव होगा और सामने है इंग्लैंड की कठिन चुनौती। इंग्लैंड की टीम एक दिन पहले अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर चुकी है। भारत किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरता है यह देखने वाली बात होगी। वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर एक बार फिर से नजरें टिकी होंगी। देखना होगा कि 15 साल के खिलाड़ी को इतिहास रचने का मौका मिलता है या नहीं? बारिश का पूर्वानुमान है, ऐसे में मौसम मैच का मजा किरकिरा कर सकता है।

यहां देखें भारत बनाम इंग्लैंड पहले टी20 मैच का लाइव स्कोरकार्ड

India in England, 5 T20I Series, 2026 England

vs India

Match Yet To Begin ( Day – 1st T20I )

Match begins at 22:00 IST (16:30 GMT) View Scorecard

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