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India vs England 1st ODI Live Cricket Scorecard: भारत-इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में मंगलवार (14 जुलाई) को खेला जाएगा। सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा पर निगाहें होंगी। जसप्रीत बुमराह भी लंबे समय बाद वनडे खेलते दिखेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में विराट कोहली नहीं खेले थे। चोट से उबरने के बाद उनकी वापसी हुई है। गिल की कप्तानी में भारत को विदेश में पहली वनडे सीरीज जीतने का इंतजार है। इंग्लैंड पहले प्लेइंग 11 का ऐलान कर चुका है।

IND vs ENG 1st ODI LIVE Streaming: Watch Here

इंग्लैंड की प्लेइंग 11

जैकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल राशिद।

India in England, 3 ODI Series, 2026

England 

vs

India  

Match Yet To Begin ( Day – 1st ODI )
Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
13:30 (IST) 14 Jul 2026

हार्दिक पांड्या का न होना समस्या

भारत की सबसे बड़ी समस्या हार्दिक पांड्या का न होना है। देखने वाली बात होगी कि क्या शिवम दुबे को मौका मिलेगा या मेहमान टीम सिर्फ दो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ही चुनेगी?

13:20 (IST) 14 Jul 2026

इंग्लैंड का स्क्वाड

बेन डकेट, विल जैक्स, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, सैम करन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, साकिब महमूद, टॉम बैंटन, जोश टंग, गस एटकिंसन, जेम्स कोल्स, रेहान अहमद।

13:10 (IST) 14 Jul 2026

भारत का स्क्वाड

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रिंस यादव, शिवम दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा।

13:03 (IST) 14 Jul 2026

बुमराह लंबे समय बाद वनडे खेलते दिखेंगे

जसप्रीत बुमराह लंबे समय बाद वनडे खेलते दिखेंगे। वह 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद से वनडे में नहीं खेले हैं।

12:57 (IST) 14 Jul 2026

रोहित शर्मा और विराट कोहली पर निगाहें

भारत-इंग्लैंड वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली पर निगाहें होंगी। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने आखिरी वनडे में अच्छी बल्लेबाजी की थी। विराट कोहली नहीं खेले थे। चोट से उबरने के बाद उनकी वापसी हुई है।

12:56 (IST) 14 Jul 2026

वनडे में जूझ रहा इंग्लैंड

2023 वर्ल्ड कप के बाद से फुल-मेंबर टीमों में वनडे फॉर्मेट में सिर्फ जिम्बाब्वे का जीत प्रतिशत इंग्लैंड से कम है।

12:54 (IST) 14 Jul 2026

बर्मिंघम में कैसी होंगी परिस्थितियां

बर्मिंघम में आसमान साफ रहने की उम्मीद है। पिछली बार (मई 2025) जब यहां वनडे मैच खेला गया था तो इंग्लैंड ने 400 रन बनाए थे और वेस्टइंडीज को सिर्फ 162 रन पर आउट कर दिया था। हालांकि, पिछले महीने ही महिल T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच एक लो-स्कोरिंग रोमांचक मैच खेला गया था।

12:52 (IST) 14 Jul 2026

3 मैचों की वनडे सीरीज 14 से 19 जुलाई के बीच खेली जाएगी

भारत-इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 14 से 19 जुलाई के बीच खेला जाएगी। पहला मैच 14 जुलाई, दूसरा वनडे 16 जुलाई और तीसरा वनडे 19 जुलाई को खेला जाएगा।

12:50 (IST) 14 Jul 2026

भारत-इंग्लैंड पहला वनडे

नमस्कार। भारत बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए जनसत्ता की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के दूसरे मैच में भारत का इंग्लैंड से मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में होगा। इस लाइव ब्लॉग में हम इंडिया बनाम इंग्लैंड मैच की लाइव कवरेज, अपडेट्स के अलावा खेल की दुनिया की अन्य खबरों की भी जानकारी देंगे। हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे।