India vs England 1st ODI Live Cricket Scorecard: भारत-इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में मंगलवार (14 जुलाई) को खेला जाएगा। सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा पर निगाहें होंगी। जसप्रीत बुमराह भी लंबे समय बाद वनडे खेलते दिखेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में विराट कोहली नहीं खेले थे। चोट से उबरने के बाद उनकी वापसी हुई है। गिल की कप्तानी में भारत को विदेश में पहली वनडे सीरीज जीतने का इंतजार है। इंग्लैंड पहले प्लेइंग 11 का ऐलान कर चुका है।

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इंग्लैंड की प्लेइंग 11

जैकब बेथेल, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जोस बटलर (विकेट कीपर), सैम करन, विल जैक्स, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, जोश टंग, आदिल राशिद।

India in England, 3 ODI Series, 2026 England

vs India

Match Yet To Begin ( Day – 1st ODI )

Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT) View Scorecard

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