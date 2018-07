India vs England 3rd ODI Live Cricket Score, Ind vs Eng Live Score: भारत के लिए हर हाल में जीत जरूरी।

लाइव क्रिकेट स्कोर, India vs England 3rd ODI Live Cricket Score Streaming Online, Ind vs Eng Live Cricket Score Streaming, Sony Liv Live Cricket TV, Sony Ten 3 HD Live TV, Sony Six HD TV, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड लाइव क्रिकेट स्कोर स्ट्रीमिंग: भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही तीन वनडे मैचों की सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं और मंगलवार को हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में होने वाला तीसरा और आखिरी वनडे निर्णायक बन गया है। इस मैच को जीतने वाली टीम सीरीज पर कब्जा जमाएगी। पहले मैच में भारत ने जीत हासिल की थी तो इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे वनडे को जीतते हुए सीरीज में बराबरी कर ली। पहले मैच में जीत हासिल करने के बाद भारत ने दूसरे मैच में कुछ गलतियां की थीं जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा था। पहले भारतीय गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए थे तो वहीं बल्लेबाज इंग्लैंड द्वारा रखे गए मजबूत स्कोर को हासिल नहीं कर पाए थे।

कप्तान विराट कोहली और सुरेश रैना को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज विकेट पर खड़े रहने का साहस नहीं दिखा सका था। अंत में महेंद्र सिंह धोनी अकेले रह गए थे और टीम मैच हार गई थी। यह हाल तब हुआ था जब भारत को अच्छी शुरुआत मिली थी। दूसरे मैच में रोहित शर्मा, लोकेश राहुल और हार्दिक पांड्या का बल्ला खामोश रहा था वहीं कोहली और रैना अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए थे।