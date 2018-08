भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स मैदान पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय बल्‍लेबाज ताश के पत्‍तों की मानिंद ढह गई। जेम्स एंडरसन ने पिच से मिल रही मदद का भरपूर फायदा उठाते हुए भारत को आधे दिन के खेल में ही समेट दिया। दूसरे दिन शुक्रवार को सिर्फ 35.2 ओवरों का खेल हो सका जिसमें भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 107 पनों पर ही ढेर हो गई। जेम्‍स एंडरसन ने पारी के पहले ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन आउटस्विंगर से मुरली विजय को चलता किया। विजय गेंद को स्‍क्‍वायर लेग की तरफ फ्लिक करना चाह रहे थे अगर एंडरसन की गेंद पहले अंदर आती दिखी, फिर अचानक बाहर निकल कर स्‍टंप ले उड़ी।

मैच का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ गया था और बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया था। एंडरसन ने 20 रन देकर पांच विकेट लिए। क्रिस वोक्स को दो सफलताएं मिलीं। स्टुअर्ट ब्रॉड और सैम कर्रन को एक-एक विकेट मिला। इस मैच में सब कुछ इंग्लैंड के पक्ष में हुआ सिवाए फील्डिंग के। इंग्लैंड के फील्डर अगर आए मौकों को लपक लेते तो भारत पहले ही पवेलियन लौट गया होता। भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने सबसे ज्यादा 29 रन बनाए।

