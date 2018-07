India vs England 1st ODI : भारत – इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय एकदिवसीय मुकाबले का पहला मैच गुरुवार (12 जुलाई) को खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। मैच के पहले ही ओवर में उमेश यादव को पहली सफलता मिल सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि कप्तान विराट कोहली ने रिव्यू लिया ही नहीं। इससे पहले मैच के पहले ओवर में उमेश यादव ने इंग्लिश टीम के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो के खिलाफ आउट की जोरदार अपील की। लेकिन मैदान पर मौजूद अंपायर ने इसे आउट मानने से इनकार कर दिया। दरअसल पहले ओवर की आखिरी गेंद पर उमेश यादव की गेंद बेयरस्टो के पिछले पांव पर जाकर लगी थी। अंपायर को लगा कि गेंद पांव के ऊपरी हिस्से पर लगी है, लिहाजा उन्होंने एलबीडब्ल्यू से इनकार कर दिया।

खिलाड़ियों से कुछ पल विचार करने के बाद भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने रिव्यू लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जल्दी ही रिप्ले में यह साफ हो गया कि अंपायर और विराट कोहली दोनों का ही फैसला गलत था। उमेश यादव के इस अपील पर अगर कप्तान ने रिव्यू लिया होता तो टीम इंडिया को पहली सफलता निश्चित तौर से मिल जाती क्योंकि उमेश यादव की यह गेंद लेग स्टंप पर लग रही थी। इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्‍टो 38 गेंदों ेमें 35 रन बनाकर आउट हुए। खास बात यह है भी कि इस बार भी जॉनी के खिलाफ केदार यादव ने एलबीडब्ल्यू की ही अपील की थी। लेकिन इस बार कप्तान विराट कोहली ने रिव्यू लिया और जॉनी बेयरेस्टो आउट करार दिये गये।

Ind vs Eng 1st ODI Live Streaming, India vs England Live Score Online at Sony Liv, Jio TV: जानिए कैसे देख सकते हैं मोबाइल पर मैच

India vs England 1st ODI Live Cricket Streaming, Ind vs Eng Live Score at Sony Liv Live, Sony Ten 3 Live: ENG- 86/3, यहां देखें भारत-इंग्लैंड वनडे मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग

भारत के कप्तान विराट कोहली ने ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में खेले जा रहे तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत इस सीरीज में इंग्लैंड को तीन मैचों की टी-20 सीरीज में 2-1 से मात देने के बाद आ रहा है। उसकी कोशिश वनडे में भी अपने विजयी क्रम को जारी रखने की होगी।

भारत की तरफ से सिद्धार्थ कौल को वनडे में पदार्पण का मौका मिला है। भुवनेश्वर कुमार टीम में नहीं हैं। वहीं, इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है। एलेक्स हेल्स चोट के कारण इस मैच में नहीं खेल रहे हैं।

#EngvInd India did not take the review in first over pic.twitter.com/GP7D1xg8Kb

— Deepak Raj Verma (@iconicdeepak) July 12, 2018