Ind vs Eng 3rd Test: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट का पहला दिन भारत के नाम रहा। भारत ने दिन का खेल खत्म होने तक छह विकेट के नुकसान पर 307 रन बनाए। मैच में कप्तान विराट कोहली ने महत्वपूर्ण 97 रन बनाए और अजिंक्य रहाणे ने 81 रन की पारी खेली। दोनों बल्लेबाज आउट हुए तो टेस्ट में पर्दापण कर रहे ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने मैदान पर पहुंचे। उन्होंने दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़ टेस्ट करियर में पहला रन लिया और अपने इरादे जाहिर कर दिए। पंत ने दूसरे दिन भी बल्लेबाजी की लेकिन 24 के निजी स्कोर पर इंग्लिश गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉट ने उन्होंने आउट कर दिया।

इस दौरान जब पंत मैदान से बाहर निकले तब ब्रॉड ने स्लेजिंग की और उनके खिलाफ गलत बातें कही। मगर भारतीय बल्लेबाज पंत ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए मैदान से बाहर चले गए। यहां तक यहां तक ​​कि कमेंट्री बॉक्स बॉक्स में बैठे संजय मांजरेकर ने ब्रॉड के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें इसकी जरुरत नहीं थी। सोशल मीडिया यूजर्स ने भी ब्रॉड के इस व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है।

मिरजा एक्ट्रेस सैयामी खेर ने भी ब्रॉड के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ‘स्टूअर्ट ब्रॉड थोड़ी ज्यादा बात कर रहे हैं।’ पंत को टैग करते हुए ट्वीट में आगे लिखा गया, ‘शायद दूसरी पारी में आप ब्रॉड को युवराज के छह छक्के याद दिला सकते हैं।’ एक अन्य ट्वीट में लिखा गया कि स्टूअर्ट ब्रॉड पर्दापण करने वाले ऋषभ पंत को 24 रन पर आउट करने के बाद भला-बुरा कह रहे थे। यह एक सज्जन खेल है। अगर आप गालियां देते हैं तो हम भी आपको बुरी तरह गाली दे सकते हैं। इसलिए इंग्लिश प्लेयर्स डॉग की तरह व्यवहार ना करें।

Sledging time! Stuart Broad dismisses Rishabh Pant and said a few words. Debutant Pant just smiles and walk away. pic.twitter.com/dKYLPM8FkO

— Sir Isaac Pair (@1stAxiom) August 19, 2018