IND vs BAN Pink Ball Day Night Test Match: भारत और बांग्लादेश के बीच पिंक बॉल डे-नाइट टेस्ट शुरू हो चुका है। ईडन गार्डंस प खेला जा रहा यह मैच बेहद खास है। इसे देखने के लिए नेता नगरी और बी-टाउन से जुड़ी तमाम हस्तियां पहुंची हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडन गार्डन्स पर डे-नाइट के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच का उद्घाटन किया। इस दौरान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने उनका जोरदार स्वागत किया। शेख हसीना की अगुआई के लिए सौरव गांगुली खुद कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे थे। वे अपने साथ उन्हें लेकर ईडन गार्डंस स्टेडियम पहुंचे। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से दिन-रात के टेस्ट को मंजूरी मिलने के सात साल बाद भारतीय टीम पहली बार गुलाबी गेंद से मैच खेल रही है।

शेख हसीना के अलावा क्रिकेट स्टूडियो में बॉलीवुड ऐक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी मौजूद हैं। मूल रूप से वह बंगाल की रहने वाली हैं। दिलचस्प यह है कि रानी मुखर्जी पहली बार ईडन गार्डंस में क्रिकेट मैच देख रही हैं। मर्दानी एक्ट्रेस ने कहा, ‘मैं पहली बार ईडन गार्डन्स पर कोई मैच को देखने आई हूं। मैंने हमेशा से अपने माता-पिता को यह कहते सुना है कि ईडन गार्डन्स पर माहौल बहुत ही रोमांचक होता है। मेरे लिए इस क्रिकेट मैच को लाइव देखना एक बेहतरीन अनुभव है। मैं उम्मीद कर रही हूं कि एक पूरा दिन वहां बिताकर इसको यादगार बना सकूं। मैच देखने अमित शाह के बेटे जय शाह भी पहुंचे हैं।’

Her Excellency Sheikh Hasina, Prime Minister of Bangladesh, @MamataOfficial, Honourable Chief Minister, West Bengal ring the bell at the iconic Eden Gardens.#PinkBallTest @Paytm #INDvBAN pic.twitter.com/a0e3Oh8Ygd

— BCCI (@BCCI) November 22, 2019