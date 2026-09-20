India Women vs Bangladesh Women, Semi Final, Women’s Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश के साथ हो रहा है। इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत इस मैच को जीतकर फाइनल में जगह बनाना चाहेगा तो वहीं बांग्लादेश की नजर भी फाइनल में जगह बनाने पर होगी।

भारत की पारी, शैफाली का अर्धशतक

स्मृति मंधाना ने 19 गेंदों पर 37 रन की पारी खेली और वो आउट हो गईं जी कमालिनी का खराब प्रदर्शन जारी रहा और वो इस मैच में 3 रन के स्कोर पर आउट हो गईं। शैफाली वर्मा ने 24 गेंदों पर छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया।

भारत की प्लेइंग इलेवन

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, भारती फुलमाली, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेट कीपर), गुनालन कमलिनी, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़।

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन

दिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, शोभना मोस्तरी, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शोर्ना अख्तर, शर्मिन अख्तर, शंजीदा अख्तर मेघला, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, मारुफा अख्तर, सुल्ताना खातून।

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