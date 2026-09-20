India Women vs Bangladesh Women, Semi Final, Women’s Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश के साथ हो रहा है। इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत इस मैच को जीतकर फाइनल में जगह बनाना चाहेगा तो वहीं बांग्लादेश की नजर भी फाइनल में जगह बनाने पर होगी।
भारत की पारी, शैफाली का अर्धशतक
स्मृति मंधाना ने 19 गेंदों पर 37 रन की पारी खेली और वो आउट हो गईं जी कमालिनी का खराब प्रदर्शन जारी रहा और वो इस मैच में 3 रन के स्कोर पर आउट हो गईं। शैफाली वर्मा ने 24 गेंदों पर छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया।
भारत की प्लेइंग इलेवन
स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, भारती फुलमाली, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेट कीपर), गुनालन कमलिनी, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़।
बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन
दिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, शोभना मोस्तरी, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शोर्ना अख्तर, शर्मिन अख्तर, शंजीदा अख्तर मेघला, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, मारुफा अख्तर, सुल्ताना खातून।
शैफाली का अर्धशतक
शैफाली वर्मा ने 24 गेंदोें पर अर्धशतक लगाया और छक्के के साथ उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। भारत ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 97 रन बना लिए हैं।
भारत का दूसरा विकेट गिरा
भारत का दूसरा विकेट जी कमालिनी के रूप में गिरा जो 3 रन बनाकर आउट हो गईं। भारत ने 9 ओवर में 2 विकेट पर 86 रन बना लिए हैं।
स्मृति मंधाना आउट
स्मृति मंधाना ने 37 रन की शानदार पारी खेली और वो आउट हो गईं। भारत का पहला विकेट गिरा। पहले 6 ओवर में भारत ने एक विकेट पर 72 रन बना लिए हैं।
भारत के 50 रन पूरे
भारत ने 5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 61 रन बना लिए हैं। शैफाली और स्मृति मंधाना के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी है।
4 ओवर में बने 45 रन
पहले 4 ओवर में भारत ने 45 रन बना लिए हैं और टीम इंडिया का इरादा यहां साफ नजर आ रहा है। भारतीय टीम की कोशिश है कि वो एक बड़ा टारगेट बांग्लादेश को दे और शुरुआत में भारत ने इसमें सफलता भी हासिल की है।
भारत की तेज शुरुआत
भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा ने की है। दोनों काफी तेज गति से बैटिंग कर रही हैं और भारत ने पहले 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 19 रन बना लिए हैं।
बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन
दिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, शोभना मोस्तरी, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शोर्ना अख्तर, शर्मिन अख्तर, शंजीदा अख्तर मेघला, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, मारुफा अख्तर, सुल्ताना खातून।
भारत की प्लेइंग इलेवन
स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, भारती फुलमाली, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेट कीपर), गुनालन कमलिनी, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़।
IND W vs BAN W: भारत ने टॉस जीता
इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है यानी श्रीलंका की टीम पहले गेंदबाजी करेगी। भारत की नजर मैच जीतकर फाइनल में पहुंचने पर होगी।
IND W vs BAN W: भारत बनाम बांग्लादेश मुकाबला
एशियन गेम्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत का सामना बांग्लादेश के साथ होगा। इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपको अपने ब्लॉग में देंगे साथ ही खेल व क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें।