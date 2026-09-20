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India Women vs Bangladesh Women, Semi Final, Women’s Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश के साथ हो रहा है। इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत इस मैच को जीतकर फाइनल में जगह बनाना चाहेगा तो वहीं बांग्लादेश की नजर भी फाइनल में जगह बनाने पर होगी।

भारत की पारी, शैफाली का अर्धशतक

स्मृति मंधाना ने 19 गेंदों पर 37 रन की पारी खेली और वो आउट हो गईं जी कमालिनी का खराब प्रदर्शन जारी रहा और वो इस मैच में 3 रन के स्कोर पर आउट हो गईं। शैफाली वर्मा ने 24 गेंदों पर छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया।

भारत की प्लेइंग इलेवन

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, भारती फुलमाली, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेट कीपर), गुनालन कमलिनी, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़।

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन

दिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, शोभना मोस्तरी, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शोर्ना अख्तर, शर्मिन अख्तर, शंजीदा अख्तर मेघला, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, मारुफा अख्तर, सुल्ताना खातून।

Live Updates
11:12 (IST) 20 Sep 2026

शैफाली का अर्धशतक

शैफाली वर्मा ने 24 गेंदोें पर अर्धशतक लगाया और छक्के के साथ उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। भारत ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 97 रन बना लिए हैं।

11:08 (IST) 20 Sep 2026

भारत का दूसरा विकेट गिरा

भारत का दूसरा विकेट जी कमालिनी के रूप में गिरा जो 3 रन बनाकर आउट हो गईं। भारत ने 9 ओवर में 2 विकेट पर 86 रन बना लिए हैं।

10:57 (IST) 20 Sep 2026

स्मृति मंधाना आउट

स्मृति मंधाना ने 37 रन की शानदार पारी खेली और वो आउट हो गईं। भारत का पहला विकेट गिरा। पहले 6 ओवर में भारत ने एक विकेट पर 72 रन बना लिए हैं।

10:51 (IST) 20 Sep 2026

भारत के 50 रन पूरे

भारत ने 5 ओवर में बिना किसी नुकसान के 61 रन बना लिए हैं। शैफाली और स्मृति मंधाना के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी है।

10:50 (IST) 20 Sep 2026

4 ओवर में बने 45 रन

पहले 4 ओवर में भारत ने 45 रन बना लिए हैं और टीम इंडिया का इरादा यहां साफ नजर आ रहा है। भारतीय टीम की कोशिश है कि वो एक बड़ा टारगेट बांग्लादेश को दे और शुरुआत में भारत ने इसमें सफलता भी हासिल की है।

10:43 (IST) 20 Sep 2026

भारत की तेज शुरुआत

भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा ने की है। दोनों काफी तेज गति से बैटिंग कर रही हैं और भारत ने पहले 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 19 रन बना लिए हैं।

10:15 (IST) 20 Sep 2026

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन

दिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, शोभना मोस्तरी, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शोर्ना अख्तर, शर्मिन अख्तर, शंजीदा अख्तर मेघला, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, मारुफा अख्तर, सुल्ताना खातून।

10:09 (IST) 20 Sep 2026

भारत की प्लेइंग इलेवन

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, भारती फुलमाली, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेट कीपर), गुनालन कमलिनी, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़।

10:06 (IST) 20 Sep 2026

IND W vs BAN W: भारत ने टॉस जीता

इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है यानी श्रीलंका की टीम पहले गेंदबाजी करेगी। भारत की नजर मैच जीतकर फाइनल में पहुंचने पर होगी।

10:05 (IST) 20 Sep 2026

IND W vs BAN W: भारत बनाम बांग्लादेश मुकाबला

एशियन गेम्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत का सामना बांग्लादेश के साथ होगा। इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपको अपने ब्लॉग में देंगे साथ ही खेल व क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें।