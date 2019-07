India vs Bangladesh Live Cricket Score Online: भारत बनाम बांग्लादेश (photo by narendra kumar)

India vs Bangladesh, Ind vs Ban Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 and 3, Hotstar Live Cricket: इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित विश्वकप 2019 का 40वां मुकाबला दो बार की चैंपियन भारत और बांग्लादेश के बीच बर्मिघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद भारत बांग्लादेश को सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करना चाहेगा। वहीं बांग्लादेश की बात की जाए तो उनका अबतक का प्रदर्शन सब को हैरान कर देने वाला है। टीम शानदार प्रदर्शन कर कर रही है और टीम दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज जैसे देशों को पीछे छोड़ अब भी सेमीफाइनल की दौड़ में बानी हुई है।

बाग्लांदेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन बेहतरीन फॉर्म में हैं और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं। शाकिब के अलावा मुस्तफीजुर रहमान भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2007 विश्व कप में इसी टीम ने भारत को मात देकर शुरुआती दौर से बाहर कर दिया था। ऐसे में भारत को बांग्लादेश की मौजूदा फॉर्म को देखकर सतर्क रहना होगा। वैसे तो भारत सेमीफाइनल में जाने से एक अंक की दूरी पर है लेकिन अगर बांग्लादेश के खिलाफ उसे हार मिलती है तो उसका श्रीलंका के खिलाफ मैच करो या मरो जैसा हो जाएगा।

India vs Bangladesh Live Cricket Score Online, India

यह मैच Star Sport 1, Star Sport 2, Star Sport 3 और स्टार के अन्य चैनल्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप मैच का लाइव स्कोर Jansatta.com पर भी लाइव स्कोर देख सकते हैं। हमारे लाइव ब्लॉग पर आप पल -पल की अपडेट देख सकते हैं।