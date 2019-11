IND vs BAN: भारत और बांग्लादेश के बीच खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट संघ (वीसीए) स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाज दीपक चाहर की बेहतरीन हैट्रिक की मदद से भारत ने ये मैच 30 रनों से जीत लिया और इसी के साथ सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। चाहर ने इस मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। इसी के साथ वे अंतरराष्ट्रीय टी20 में भारत के लिए हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘मैन ऑफ द मैच’ भी चुना गया। चहर ने 3.2 ओवरों में सात रन देकर छह विकेट चटकाए। इसी के साथ वह टी-20 अंतर्राष्ट्रीय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ये अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज द्वारा हासिल किए गए सबसे अच्छे आंकड़े हैं। इसके अलावा, वह एक मैच में पांच या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले चौथे भारतीय गेंदबाज भी बने। उन्होंने आखिरी की तीन गेंदों पर तीन विकेट लेकर अपनी हैट्रिक भी पूरी की।

The best bowling figures in T20I cricket!

Take a bow Deepak Chahar pic.twitter.com/3OGnB99h0n

