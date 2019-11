IND vs BAN: डे-नाइट टेस्ट से पहले PINK हुआ ‘KOLKATA’, BCCI ने शेयर किया VIDEO

IND vs BAN Day & Night Test: भारत और बांग्लादेश के बीच 22 नवंबर से ईडन गार्डंस में पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा और इसके लिए लिए दोनों देशों की टीमें कोलकाता पहुंच चुकी हैं। दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद खास है क्योंकि इस दोनों पहली बार फ्लड लाइट की रोशनी में टेस्ट मैच खेलेंगे। इस मैच के लिए जहां भारत और बांग्लादेश की टीमें कमर कस चुकी हैं तो वहीं कोलकाता भी अपने क्रिकेट फैंस के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। यह मैच इसलिए भी खास होगा कि इसमें दर्शक व्हाइट नहीं बल्कि पिंक बॉल का प्रदर्शन देंख पाएंगे। इसकी झलक कोलकाता में कदम रखते ही दिखते आपको दिख जाएगी। इन दिनों पूरा कोलकाता शहर पिकं टेस्ट मैच के गुलाबी रंग में रंगा हुआ है। हाल ही में BCCI ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सब कुछ गुलाबी ही नजर आ रहा है।

