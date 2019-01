India vs Australia 4th Test Live Cricket Score Online: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया।

Ind vs Aus 4th Test Live Cricket Score Streaming Online, India vs Australia Test Live Cricket Score Online, Sony Liv Live, Sony Ten 3 Live, Sony Six Live, Hotstar Live Cricket Match Today: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के मैदान पर खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल जारी है। टी-ब्रेक तक भारत ने 6 विकेट खोकर 491 रन बना लिए हैं। भारत ने चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन गुरुवार को चार विकेट पर 303 रन बनाये थे।

पुजारा ने 250 गेंद में 16 चौकों की मदद से नाबाद 130 रन की पारी खेलने के अलावा हनुमा विहारी (नाबाद 39) के साथ पांचवें विकेट के लिए 75 रन की अटूट साझेदारी करके भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इससे पहले उन्होंने अग्रवाल (77) के साथ दूसरे विकेट के लिए 116 जबकि कप्तान विराट कोहली (23) के साथ तीसरे विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी की। यह पहला मौका है जब पुजारा ने किसी श्रृंखला में तीन शतक जड़े हैं।

पुजारा ने अपनी इस पारी के दौरान किसी श्रृंखला में सर्वाधिक गेंद खेलने के लिहाज से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वह मौजूदा श्रृंखला में अब तक 1135 गेंद का सामना करते हुए 458 रन बना चुके हैं। इससे पहले उन्होंने 2016-17 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ही 1049 गेंद का सामना करते हुए 405 रन बनाए थे। रनों के लिहाज से भी यह किसी श्रृंखला में पुजारा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले उन्होंने 2012-13 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत में चार टेस्ट की श्रृंखला में 438 रन बनाए थे।