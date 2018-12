एडिलेड में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट खेला जा रहा है। पहली पारी खेलने उतरी टीम इंडिया की हालत खराब ही रही। मैच का पूरा दिन कंगारुओं के नाम रहा। हालांकि भारत की तरफ से केवल चेतेश्वर पुजारा ही ऑस्ट्रेलियाई पेस के आगे टिकने की हिम्मद दिखा सके। पुजारा ने 123 रनों की पारी खेली। पुजारा को रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा। तेंज गेंदबाज पैट कमिंस के शानदार थ्रो के चलते पुजारा ज्यादा बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। वहीं पुजारा को शानदार रनआउट करने के लिए कमिंस की तारीफ हो रही है। आस्ट्रेलियाई दिग्गज एडम गिलक्रिस्ट ने ने कमिंस की तरीफ में कसीदे पढ़े हैं।

मैच के 88वां ओवर में शतक बना चुके चेतेश्वर पुजारा मिड ऑन पर शॉट खेल एक रन लेने के लिए दौड़े। पर अचानक से कमिंस ने गेंद को पकड़कर हवा में उछलते हुए सीधा स्टंप पर थ्रो कर दिया। जिसके कारण पुजारा को वापस लौटना पड़ा। इसी थ्रो के कारण कमिंस की तारीफ हो रही है।

What a way to finish the day! Incredible piece of fielding from Pat Cummins, who put some icing on a pretty sweet day 1 cake for the Aussies. #AUSvIND pic.twitter.com/hhwV4TmWBe

— Herald Sun Sport (@heraldsunsport) December 6, 2018