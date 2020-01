टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली की तारीफ कर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा लंबे समय के बाद खेल सुर्खियों में शुमार हुए हैं। उन्होंने कुछ शब्द कोहली की तारीफ में कहे जो कुछ लोग तो राज नहीं आए इसीलिए वह ट्रोल के निशाने पर आ गए। हालांकि कई लोग उनके समर्थन में भी उतरे। पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश ने कोहली द्वारा लिए गए कैच की जमकर तारीफ की। बीते दिन के मैच में कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेव का शानदार कैच लिया और उन्हें आउट किया। कैच की चोपड़ा ने तारीफ की जिसके बाद एक यूजर ने उन्हें ‘कोहली का चमचा’ तक बोल दिया। अब इस विवादित कमेंट पर आकाश ने बड़े ही कूल तरीके से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और शशांक तिवारी नाम के यूजर को मीठा जवाब दिया। चोपड़ा ने लिखा, मुझे माफ करना। मैं 2020 में लिए गए हर शानदार कैच की तारीफ में ट्वीट करता हूं…Get A Great Life. जब पांडेजी ने कैच लिया था तब मैं कॉमेंट्री कर रहा था..यह सराहनीय था और मैं कमेंट्री के दौरान ट्वीट नहीं करता।

आकाश के इतने बढ़िया तरीके से प्रतिउत्तर को पढ़कर अब लोग यूजर की खिंचाई और चोपड़ा की तारीफ कर रहे हैं। जबकि इस यूजर ने चोपड़ा के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। @imSRTiwarii ने लिखा था, ‘हेलो मिस्टर चमचा ऑफ कोहली, आपने शानजार मैच में पांडेजी के शानदार कैच की तारीफ में क्यों ट्विट नहीं किया?’ हालांकि इस यूजर की भी तमाम लोगों ने जमकर फटकार लगाई, जिसका जवाब आकाश ने बड़े मधुर शब्दों में दिया है न कि कड़वाहट से। चोपड़ा ने टीम इंडिया के लिए कई ट्विट किए। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि लगातार 3 टॉस और पहला मैच हारने के बावजूद जिस तरह से भारतीय टीम ने वापसी की है, वो काबिलेतारीफ है।

Sorry. I pledge to tweet on every great catch taken in 2020.

Get a life, dude. I was on commentary when Pandey ji took that catch and called it. And Praised it. I don’t tweet while commentating. https://t.co/xVNikaQX4u

