IND vs AUS: ऋषभ पंत ने धोनी और साहा को पछाड़ा, विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली

India vs Australia, Ind vs Aus 1st Test Match Highlights: भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 11 कैच लेकर किसी एक मैच में सर्वाधिक शिकार करने के विश्व रिकार्ड की बराबरी की। अपना छठा टेस्ट मैच खेल रहे पंत ने पहली पारी में छह कैच लिए थे। उन्होंने दूसरी पारी में मिशेल स्टार्क का कैच लेकर इस टेस्ट में अपने कुल कैच की संख्या को 11 पर पहुंचाकर जैक रसेल (इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहानिसबर्ग, 1995) और एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान, जोहानिसबर्ग 2013) के रिकार्ड की बराबरी की। भारत की तरफ से इससे पहले एक मैच में सर्वाधिक शिकार का रिकार्ड ऋद्धिमान साहा के नाम पर था जिन्होंने जनवरी 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में दस कैच लिए थे। बाब टेलर और एडम गिलक्रिस्ट के नाम पर भी एक मैच में दस कैच का रिकार्ड है।

आस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वाधिक शिकार का भारतीय रिकार्ड इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर था। उन्होंने 2014 में मेलबर्न में नौ कैच लिए थे। पंत के नाम पर अपने पदार्पण टेस्ट मैच की पहली पारी में पांच कैच लेने का भारतीय रिकार्ड भी है। यह रिकार्ड उन्होंने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ नाटिघम टेस्ट में बनाया था। इस मैच में कुल 35 कैच लिए गए जो कि विश्व रिकार्ड है। इससे पहले का रिकार्ड 34 कैच का था जो दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के बीच मार्च 2018 में केपटाउन में बना था।

बता दें कि भारत ने आस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के पांचवें दिन सोमवार को 31 रन से हराकर पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है। आस्ट्रेलिया की टीम 323 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 291 रन ही बना पाई। भारत ने चेतेश्वर पुजारा (123) के 16वें टेस्ट शतक की मदद से अपनी पहली पारी में 250 रन बनाए थे। इसके जवाब में आस्ट्रेलिया 235 रन ही बना पाया। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 307 रन बनाकर आस्ट्रेलिया के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था। दूसरा टेस्ट मैच 14 दिसंबर से पर्थ में खेला जाएगा।

DROPPED: Pant drops Lyon. It would’ve given Pant the Test record for dismissals.#AUSvIND #FoxCricket pic.twitter.com/5wuCyd5NtK

— Fox Cricket (@FoxCricket) December 10, 2018